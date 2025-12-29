Полиција упала у мигрантски камп Блажуј, на мети авганистанска криминална група

Извор:
Полицијски службеници Федералне управе полиције (ФУП), у оквиру својих законом прописаних надлежности и континуираних активности усмјерених на сузбијање организованог криминала, реализовали су данас опсежну оперативно-тактичку акцију кодног назива "ОБРУЧ“" на подручју мигрантског кампа у Блажују.
Акција је спроведена у сарадњи са Дирекцијом за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине и Службом за послове са странцима, с циљем јачања безбједности те превенције и репресије кривичних дјела повезаних са илегалним миграцијама и организованим криминалним дјеловањем.
"Оперативна акција представља наставак раније започетих активности Федералне управе полиције која под надзором Тужилаштва БиХ проводи мјере и радње на документовању дјеловања организованих криминалних група, првенствено оних које чине лица авганистанског поријекла, а која се у протеклом периоду доводе у везу са кривичним дјелима кријумчарења миграната, отмица и изнуда на подручју Унско-санског кантона и Кантона Сарајево", наведено је у саопштењу Федералне управе полиције.
С тим у вези, како је наглашено, планирана и реализована рација имала је за циљ превентивно-репресивно дјеловање кроз свеобухватну контролу објеката и лица, провјеру поштовања важећих законских прописа, идентификацију особа и законитости њиховог боравка на територији Босне и Херцеговине, као и проналазак предмета који потичу из кривичних дјела или могу послужити за њихово извршење, укључујући и предмете чије је држање грађанима законом забрањено.
Током реализације наведене активности извршена је детаљна контрола смјештајних просторија унутар мигрантског кампа, којом приликом је обухваћено око 400 лица афро-азијског поријекла.
"У склопу контроле и идентификације лица, пронађена су два држављана Сирије, за које постоје оперативна сазнања да се могу довести у везу са организованом криминалном групом 'Al Sarawi', коју чине лица сиријске националности, а која се доводи у везу са кријумчарењем мигранта на територији Босне и Херцеговине. Такође, пронађено је и једно сигурносно интересантно лице азербејџанске националности. Наведена лица су, у складу са законским овлаштењима, од стране службеника Службе за послове са странцима смјештена у Имиграциони центар у Источном Сарајеву, ради даљњег поступања и провјера", наведено је.
Поред наведеног, током контроле смјештајних просторија пронађена је и одређена количина опојних дрога, због чега је једно лице лишено слободе, а према истом ће бити подузете све законом предвиђене мјере и радње у сарадњи са надлежним тужилаштвом.
"Федерална управа полиције овим путем наглашава да ће и у наредном периоду у сарадњи са Дирекцијом за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине, Службом за послове са странцима, као и другим полицијским агенцијама, наставити са провођењем појачаних и координисаних активности на сузбијању свих облика организованог криминала, кријумчарења људи, трговине наркотицима и других кривичних дјела која угрожавају безбједност грађана и стабилност правног поретка Федерације Босне и Херцеговине, односно Босне и Херцеговине, саопштено је из ФУП-а", како је пренијела Фена.
