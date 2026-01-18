Logo
Large banner

Возови искочили из шина, има мртвих

Извор:

СРНА

18.01.2026

22:59

Коментари:

0
пруга илустрација
Фото: АТВ

Најмање двије особе су погинуле, а неколико је повријеђено када су два воза искочила из шина у Шпанији.

Више људи и даље је заробљено у вагонима, након што су два воза исклизнула из шина на линијама које спајају Мадрид и Андалузију, преноси ЕФЕ, позивајући се на изворе из Цивилне гарде.

Мирослав Мика Алексић

Сцена

Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

Несрећа се догодила у 19.45 часова када је воз из Малаге за Мадрид искочио из шина и упао на сусједни колосијек на којем се налазио воз који је из Мадрида ишао за Уелву.

Тај други воз је такође искочио из шина.

Душан Мандић

Остали спортови

Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Како је на друштвеној мрежи "Икс" објавила шпанска државна компанија задужена за управљање националном жељезничком инфраструктуром "Адиф", несрећа је приморала мобилизацију хитних служби на мјесто инцидента.

Према том извору, саобраћај брзих возова између Мадрида и Андалузије морао је да буде обустављен, а сви возови који су били у транзиту преусмјерени су на мјесто поласка.

Подијели:

Тагови:

nesreća

жељезничка несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Расмусен: Покушавамо да убиједимо Трампа да одустане од преузимања Гренланда

Свијет

Расмусен: Покушавамо да убиједимо Трампа да одустане од преузимања Гренланда

6 ч

0
Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку

Свијет

Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку

6 ч

0
Потписан споразум о прекиду ватре

Свијет

Потписан споразум о прекиду ватре

6 ч

0
Њемачка војска напустила Гренланд

Свијет

Њемачка војска напустила Гренланд

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

23

08

Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

22

59

Возови искочили из шина, има мртвих

22

52

Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

22

48

Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner