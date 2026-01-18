Возови искочили из шина, има мртвих

Извор:
Најмање двије особе су погинуле, а неколико је повријеђено када су два воза искочила из шина у Шпанији.
Више људи и даље је заробљено у вагонима, након што су два воза исклизнула из шина на линијама које спајају Мадрид и Андалузију, преноси ЕФЕ, позивајући се на изворе из Цивилне гарде.
Несрећа се догодила у 19.45 часова када је воз из Малаге за Мадрид искочио из шина и упао на сусједни колосијек на којем се налазио воз који је из Мадрида ишао за Уелву.
Тај други воз је такође искочио из шина.
Како је на друштвеној мрежи "Икс" објавила шпанска државна компанија задужена за управљање националном жељезничком инфраструктуром "Адиф", несрећа је приморала мобилизацију хитних служби на мјесто инцидента.
Према том извору, саобраћај брзих возова између Мадрида и Андалузије морао је да буде обустављен, а сви возови који су били у транзиту преусмјерени су на мјесто поласка.
