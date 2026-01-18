Logo
Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку

Курир

18.01.2026

18:39

0
Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку
Фото: pexels

Србин из Француске осуђен је на осам мјесеци затвора условно након што је годинама малтретирао своју супругу и под њен аутомобил постављао ГПС уређај како би испратио њено кретање.

Језиви случај патолошке љубоморе и породичног насиља догодио се у граду Анжу, а жена, поријеклом Српкиња, тек је у августу 2025. године скупила снаге да пријави супруга послије вишегодишњег злостављања, преносе француски медији. Њен супруг пред судом се појавио 13. јануара.

Патолошки љубоморан

- Жена је у августу дошла у полицијску станицу и испричала инспекторима да од јануара 2022. године живи у паклу од брака. Како је појаснила, муж ју је тукао и пријетио јој смрћу, а у једном моменту је под њен аутомобил ставио ГПС уређај како би пратио њено кретање. Она је полицајцима рекла да је патолошки љубоморан без икаквог разлога - наводе медији.

- Посљедње три године живим у паклу - кратко је закључила у свом исказу у полицији.

У јулу 2025. године, Србин који је радио као возач камиона, у телефону своје супруге пронашао је да је она претраживала извјесни хотел.

- Иако је био на службеном путу на 230 километара од куће, он је тог дана изашао са посла и пратио је до хотела на дан када је резервисала смјештај све вријеме је оптужујући да има ванбрачну аферу - наводе:

- Жена је покушавала да му објасни зашто је гуглала тај хотел и кренула ка њему, али он није желио да је саслуша ни прихвати њено објашњење. Све вријеме јој је писао увредљиве смс поруке и више пута је звао њихове ћерке и говорио им да је кренуо да им убије мајку. Ипак, ништа се није догодило, а жена и дјеца су га пријавиле полицији.

У истрази су испитане и ћерке брачног пара које су испричале да је отац тежак пијанац који је стално пратио и малтретирао мајку. Он је осуђен у складу са захтјевом тужилаштва.

Француска

zlostavljanje

