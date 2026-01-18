Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?

Извор:
Слободна Далмација
18.01.2026
18:05
Коментари:0
Мирис бензина у возилу изазива непријатност јер може бити повезан с озбиљним кваровима.
"Осјетимо ли мирис горива у путничком простору, може се догодити и да није од нашег возила, него од неког другог возила у саобраћају, али опреза никад доста. Препорука је зауставити возило на сигурном мјесту и подићи поклопац мотора прегледати визуелно у моторном простору и испод возила, све до резервоара, види ли се можда пропуштање горива", каже ХАК-ов технички савјетник Марин Морава.
Породица
Усвојила бебу па о њој сазнала горку истину
Како додаје, често у пракси возачи повезују с мирисом горива пропуштање издувних гасова или поврат уљних пара мотора, ако је неисправна нека од цијеви одушка мотора.
Савјетује да, ако нисмо сигурни шта пушта, а осјетимо интензивни мирис сличан гориву у нашем аутомобилу, препорука је контактирати помоћ на путу да се прегледа возило прије него ли се настави даља вожња.
"Возила која су старија од 15 година и имају више од 250.000 км често у пракси могу имати неисправност на суставу довода горива па је препорука имати и мали ватрогасни апарат у возилу", закључује Марин Морава.
Свијет
Потписан споразум о прекиду ватре
Дакле, панике нема, али ситуација може бити озбиљна и ништа се не смије препуштати случају.
Фудбал
3 ч0
Сцена
3 ч0
Савјети
3 ч0
Регион
3 ч0
Ауто-мото
10 ч0
Ауто-мото
23 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
31
20
19
20
09
Тренутно на програму