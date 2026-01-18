Logo
Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?

Извор:

Слободна Далмација

18.01.2026

18:05

Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?
Фото: Unsplash

Мирис бензина у возилу изазива непријатност јер може бити повезан с озбиљним кваровима.

"Осјетимо ли мирис горива у путничком простору, може се догодити и да није од нашег возила, него од неког другог возила у саобраћају, али опреза никад доста. Препорука је зауставити возило на сигурном мјесту и подићи поклопац мотора прегледати визуелно у моторном простору и испод возила, све до резервоара, види ли се можда пропуштање горива", каже ХАК-ов технички савјетник Марин Морава.

Како додаје, често у пракси возачи повезују с мирисом горива пропуштање издувних гасова или поврат уљних пара мотора, ако је неисправна нека од цијеви одушка мотора.

Савјетује да, ако нисмо сигурни шта пушта, а осјетимо интензивни мирис сличан гориву у нашем аутомобилу, препорука је контактирати помоћ на путу да се прегледа возило прије него ли се настави даља вожња.

"Возила која су старија од 15 година и имају више од 250.000 км често у пракси могу имати неисправност на суставу довода горива па је препорука имати и мали ватрогасни апарат у возилу", закључује Марин Морава.

Дакле, панике нема, али ситуација може бити озбиљна и ништа се не смије препуштати случају.

