Радикалан потез: Укидају све саобраћајне камере?

Извор:
АТВ
17.01.2026
14:39
Коментари:0
Америчко Министарство саобраћаја (ДОТ) разматра могућност потпуног укидања аутоматизованих камера за надзор саобраћаја у Вашингтону.
Ово је потез који би град коштао стотине милиона долара изгубљених прихода, али би вјероватно наишао на одобравање великог броја возача у америчкој пријестоници.
Приједлог, који је припремио ДОТ и прослиједио Кабинету Бијеле куће за буџет и менаџмент, предвиђа забрану кориштења камера за контролу брзине, проласка кроз црвено свјетло и непоштовања знака “стоп” на цијелој територији Дистрикта Колумбија, преноси "Политико".
Све би то требало бити укључено у нови закон о друмском саобраћају који Конгрес планира усвојити током ове године.
У документу се наводи да би се “забранио рад аутоматизованих система за провођење саобраћајних прописа у Дистрикту Колумбија”. Портпарол ДОТ-а Нејт Сизмор изјавио је да агенција континуирано разматра широк спектар опција и да су многи приједлози још увијек у фази интерне анализе.
Од увођења прве камере за црвено свјетло 1999. године, њихова употреба у Вашингтону значајно је порасла. Тренутно је активно чак 546 камера, а програм покрива бројне прекршаје, укључујући вожњу жутим тракама за аутобусе и кретање камиона у забрањеним зонама.
Казне се крећу од 100 до 500 долара, док су знатно већи износи предвиђени за претицање школског аутобуса или прекорачење брзине за више од 40 километара на сат.
Покушаји ограничавања кориштења камера постојали су и раније, а републикански конгресмен Скот Пери из Пенсилваније предложио је и закон којим би се Дистрикту одузела могућност кориштења ових система.
Док једни тврде да камере представљају својеврсни “порез на путнике”, поједине студије показују да оне доприносе већој сигурности. Ипак, за Владу Дистрикта Колумбија оне су огроман извор новца.
Приходи од камера константно расту:
