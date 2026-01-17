Logo
Large banner

Радикалан потез: Укидају све саобраћајне камере?

Извор:

АТВ

17.01.2026

14:39

Коментари:

0
Радикалан потез: Укидају све саобраћајне камере?

Америчко Министарство саобраћаја (ДОТ) разматра могућност потпуног укидања аутоматизованих камера за надзор саобраћаја у Вашингтону.

Ово је потез који би град коштао стотине милиона долара изгубљених прихода, али би вјероватно наишао на одобравање великог броја возача у америчкој пријестоници.

Денис Шулић

Република Српска

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Приједлог, који је припремио ДОТ и прослиједио Кабинету Бијеле куће за буџет и менаџмент, предвиђа забрану кориштења камера за контролу брзине, проласка кроз црвено свјетло и непоштовања знака “стоп” на цијелој територији Дистрикта Колумбија, преноси "Политико".

Све би то требало бити укључено у нови закон о друмском саобраћају који Конгрес планира усвојити током ове године.

У документу се наводи да би се “забранио рад аутоматизованих система за провођење саобраћајних прописа у Дистрикту Колумбија”. Портпарол ДОТ-а Нејт Сизмор изјавио је да агенција континуирано разматра широк спектар опција и да су многи приједлози још увијек у фази интерне анализе.

Од увођења прве камере за црвено свјетло 1999. године, њихова употреба у Вашингтону значајно је порасла. Тренутно је активно чак 546 камера, а програм покрива бројне прекршаје, укључујући вожњу жутим тракама за аутобусе и кретање камиона у забрањеним зонама.

Влада Републике Српске

Република Српска

Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске

Казне се крећу од 100 до 500 долара, док су знатно већи износи предвиђени за претицање школског аутобуса или прекорачење брзине за више од 40 километара на сат.

Покушаји ограничавања кориштења камера постојали су и раније, а републикански конгресмен Скот Пери из Пенсилваније предложио је и закон којим би се Дистрикту одузела могућност кориштења ових система.

Док једни тврде да камере представљају својеврсни “порез на путнике”, поједине студије показују да оне доприносе већој сигурности. Ипак, за Владу Дистрикта Колумбија оне су огроман извор новца.

Приходи од камера константно расту:

  • 2023. година: 139,5 милиона долара
  • 2024. година: 213,3 милиона долара
  • 2025. година: 267,3 милиона долара

Подијели:

Тагови:

kamere

Вашингтон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

Сцена

Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

3 ч

0
Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

Свијет

Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

3 ч

0
Школа

Регион

Професор сексуално узнемиравао ученицу: Познати детаљи

3 ч

0
Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

Република Српска

Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

3 ч

0

Више из рубрике

Возио 239 км/х на дијелу ауто-пута гдје је ограничење 130

Ауто-мото

Возио 239 км/х на дијелу ауто-пута гдје је ограничење 130

3 ч

0
Ово су најпоузданији половњаци које можете наћи

Ауто-мото

Ово су најпоузданији половњаци које можете наћи

20 ч

0
Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Након снијега и леда слиједи нова мука за возаче: Опрезно за воланом

2 д

0
Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Чувени аутомеханичар упозорио све возаче: "Не правите ову грешку зими, уништиће вам мотор"

4 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner