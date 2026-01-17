Logo
Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

Извор:

СРНА

17.01.2026

14:12

Фото: ATV

Једина улога крњег Уставног суда БиХ је да одузима надлежности Републици Српској, а његови чланови прихватили су улогу политичких судија, рекао је адвокат Милан Петковић.

Петковић, који је и предсједавајући Српског клуба посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, каже да постаје дегутантно коментарисати одлуке тог суда јер су оне најчешће унапријед познате.

"Толико је контроверзи везано за тај суд, од тога да од није попуњен свим судијама, преко тога да у њему сједе странци, пензионери, па све до тога да не постоји закон о том суду и да суде по својим правилима", додао је Петковић за Срну.

На сједници Уставног суда БиХ, која је најављена за 22. јануар, налази се захтјев за оцјену уставности одлуке о избору Владе Републике Српске, коју предводи Саво Минић.

Денис Шулић

Република Српска

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Минић је поднио оставку о којој ће Народна скупштина Српске расправљати сутра. Он је обавијештен од вршиоца дужности предсједника Српске Ане Тришић Бабић да ће поново бити предложен за премијера.

Тришић Бабић је истакла раније да ова одлука има за циљ да се онемогући стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, као и да о процесима у Српској одлучује Република Српска и њене институције, а не нико изван ње.

Милан Петковић

