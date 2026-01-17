Logo
Large banner

Каран: Што су гласнији да нас нема, Срби су одлучнији да нас има и да смо своји

Извор:

СРНА

17.01.2026

12:57

Коментари:

0
Каран: Што су гласнији да нас нема, Срби су одлучнији да нас има и да смо своји
Фото: АТВ

Политика заштите Републике Српске коју је власт водила двије деценије, данас показује сву своју исправност и отвара перспективу убрзаног развоја на добробит нашег народа и свих који живе у њој, истакао је професор уставног права Синиша Каран.

- Прихваћени смо као кредибилан партнер, не што смо били сервилни и послушни, већ што смо били истрајни и принципијелни - нагласио је Каран за Срну.

Болница

Здравље

Опасни вирус хара: Све почиње са овим симптомима

Он је указао да долази вријеме валоризација свих одлука које је власт доносила, зато Сарајево упорно настоји да Србима одузме право да сами одлучују.

- Требају им Срби који ће одлучивати главом Сарајева. Треба им Жељко Комшић у Бањалуци. То више не крију. Али што су гласнији да нас нема, Срби су одлучнији да нас има и да смо своји - поручио је Каран.

Подијели:

Таг:

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Катанац врата капија

Свијет

Рекордан број поднијетих захтјева за банкрот у Финској у посљедњих 30 година

1 ч

0
Како препознати да ли је брашно покварено?

Савјети

Како препознати да ли је брашно покварено?

1 ч

0
У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

Занимљивости

У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

1 ч

0
Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

1 ч

0

Више из рубрике

Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона

Република Српска

Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона

1 ч

0
Кога БОРС предлаже за ресорног министра?

Република Српска

Кога БОРС предлаже за ресорног министра?

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: У седмицама пред нама неопходно да убједљиво завршимо посао који Сарајеву није по мјери

2 ч

8
Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

Република Српска

Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

13

57

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner