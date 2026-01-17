Каран: Што су гласнији да нас нема, Срби су одлучнији да нас има и да смо своји

Извор:
Политика заштите Републике Српске коју је власт водила двије деценије, данас показује сву своју исправност и отвара перспективу убрзаног развоја на добробит нашег народа и свих који живе у њој, истакао је професор уставног права Синиша Каран.
- Прихваћени смо као кредибилан партнер, не што смо били сервилни и послушни, већ што смо били истрајни и принципијелни - нагласио је Каран за Срну.
Он је указао да долази вријеме валоризација свих одлука које је власт доносила, зато Сарајево упорно настоји да Србима одузме право да сами одлучују.
- Требају им Срби који ће одлучивати главом Сарајева. Треба им Жељко Комшић у Бањалуци. То више не крију. Али што су гласнији да нас нема, Срби су одлучнији да нас има и да смо своји - поручио је Каран.
