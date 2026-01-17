Logo
Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона

Извор:

СРНА

17.01.2026

12:21

Крњи Уставни суд БиХ на свакој тачки свог дневног реда која се тиче питања из области оцјене уставности изнова показује да не испуњава своју уставну дужност институције која има обавезу да подржава Устав БиХ, већ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтонског мировног споразума, изјавио је правник Огњен Тадић.

Он је истакао да је такав случај у правилу од настанка ове правосудне инстуције, а значајно је појачано доласком Кристијана Шмита у БиХ.

Гранични прелаз Градишка-26122025

Друштво

Појачана фреквенција возила на прелазу Градишка

- Свакоме мора бити јасно, а то се свакодневно и види, да Милорад Додик није узроковао кризе у БиХ, већ да их је изазвао Шмит. Милорад Додик више не обавља надлежности предсједника Републике Српске, а криза и даље траје и трајаће све док Шмит не оде из БиХ, јер он неће одустати од намјере да се и у Републици Српској наметне као "високи представник" - рекао је Тадић.

Он је указао да Република Српска то не може да прихвати, јер би то представљало тешко кршење Дејтонског мировног споразума које би довело до његовог укидања.

Маракана

Фудбал

Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

- У свему томе, крњи Уставни суд БиХ само је инструмент противдејтонске политике, а питање избора Владе Републике Српске тек још једна тема на којој се жели доказати да је у БиХ посљедња ријеч – ријеч Кристијана Шмита - додао је Тадић за Срну.

Таг:

Огњен Тадић

