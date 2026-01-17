Минић о приједлогу нове Владе

17.01.2026
08:10
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржаће данас у Бањалуци конференцију за новинаре на којој ће саопштити приједлог нове Владе.
Конференција је предвиђена у 17.00 часова у сједишту Владе Републике Српске, најављено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Минић је прије два дана вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић обавијестила га је да ће поново бити предложен за мандатара.
Тришић Бабић је истакла да ова одлука има за циљ да се онемогући стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, као и да о процесима у Српској одлучује Република Српска и њене институције, а не нико изван ње.
Минић је јуче, након консултација са представницима политичких странака, савеза, организација и удружења, рекао да ће нова влада у потпуности бити посвећена јачању економије и побољшању животног стандарда грађана, као и да је Српска финансијски стабилна и да се све обавезе редовно измирују.
