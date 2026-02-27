Logo
Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Хидроелектрана на Дрини представља стуб енергетског система Републике Српске и симбол развоја Вишеграда.

У новембру су обиљежили 36 година рада, од када су 25. новембра 1989. године произведени први киловати електричне енергије у Хидроелектрана Вишеград. Од тада до данас произведено је више од 33 хиљаде гигават-часова електричне енергије импресивна бројка која говори о значају овог енергетског гиганта.

