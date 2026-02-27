Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Извор:
АТВ
27.02.2026
07:45
Коментари:0
Хидроелектрана на Дрини представља стуб енергетског система Републике Српске и симбол развоја Вишеграда.
У новембру су обиљежили 36 година рада, од када су 25. новембра 1989. године произведени први киловати електричне енергије у Хидроелектрана Вишеград. Од тада до данас произведено је више од 33 хиљаде гигават-часова електричне енергије импресивна бројка која говори о значају овог енергетског гиганта.
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч2
Република Српска
13 ч0
Република Српска
13 ч8
Најновије
Најчитаније
08
35
08
32
08
28
08
19
08
14
Тренутно на програму