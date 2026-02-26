Одбачене апелације о оцјени уставности именовања в.д. предсједника Српске

Аутор:Бранка Дакић
26.02.2026
19:24
Коментари:1
Одбачене су обје апелације за оцјену уставности Одлуке Народне скупштине Републике Српске о именовању вршиоца дужности предсједника Републике.
Ћамил Дураковић у својој иницијативи навео је, између осталог, да народна скупштина није уставно надлежна да именује вршиоца дужности предсједника Српске, те да за вршиоца дужности може бити именован само једна од потпредсједника Републике.
Дураковић не крије да је разочаран, не само одлуком Уставног суда Републике Српске, већ и тиме што му, како каже, није прецизно образложено због чега апелација није разматрана. Спорно му је и то што Ана Тришић Бабић није учествовала у изборном процесу, а обављала је функцију вршиоца дужности предсједника Српске.
"Да је то неко од народних посланика, као што је, рецимо, био случај када је преминуо Милан Јелић, именован је Игор Радојичић као предсједник Народне скупштине и неко ко је учествовао на изборима. Ја сам то оспорио само ако уставни суд сматра да је то уставно, да нам кажу, јер почели смо пуно "политичарити" око тога. Не знамо да ли је, јер нигдје није записано", рекао је потпредсједник Републике Српске Ћамил Дураковић.
Одбачена је и апелација Небојше Вукановића. Из истог разлога – престали су да постоје процесноправни услови за њихово даље вођење. Није, каже, изненађен.
"Уставни суд, као и сви други судови, углавном су под контролом власти. Вјероватно се чекало да та ствар, након избора предсједника, постане пасе. Могуће је да су тако оцијенили зато што је изабран нови предсједник на изборима, па та одлука више нема никакав правни значај", навео је предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Одлазак Уставног суда је очекивана, јер све је рађено по закону, став је Младена Илића. Вукановић и Дураковић су, каже, имали жељу да обезглаве Републику Српску и њене институције.
"Ми врло добро знамо да без предсједника Републике не постоји могућност да било који закон ступи на снагу. Касније потписивањем указа, тек тада добијемо коначну правну ситуацију везано за многе правне прописе. Између осталог, имали су жељу, понављам, да на овај начин застане живот и функционисање Републике Српске. Уставни суд је донио апсолутно исправну одлуку", казао је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић.
Треба напоменути и то да по Уставу Републике Српске, мандат предсједнику може престати у случају његове оставке или опозива. То није био случај код Милорада Додика, већ му је ЦИК БиХ одузео мандат, након пресуде суда БиХ, а због непоштовања одлука нелегитимног Кристијана Шмита.
