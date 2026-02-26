Logo
Звезда - Лил: Погледајте гол који је шокирао Маракану

Стеван Лулић

26.02.2026

19:20

Звезда - Лил, гол Оливијеа Жируа
Фудбалери Црвене звезде од 18:45 играју реваш меч Лиге Европе против француског Лила.

Лоше су Београђани кренули у меч и већ у петом минуту примили гол.

Андре је добио лопту на десној страни, онда је упутио оштар центаршут. Оливије Жиру је био највиши у скоку, само је главом преусмјерио лопту и Матеус је био немоћан. Тако је поништена предност Звезде коју је стекла у Француској.

Подсјећамо, у првој утакмици Звезда је славила минималним резултатом и пред реванш је била у сјајној позицији за пласман даље.

У видео прилогу погледајте гол који је шокирао Маракану.

https://youtu.be/-Z-fyTfEFlk

