Звезда - Лил: Погледајте гол који је шокирао Маракану

Аутор:Стеван Лулић
26.02.2026
19:20
Фудбалери Црвене звезде од 18:45 играју реваш меч Лиге Европе против француског Лила.
Лоше су Београђани кренули у меч и већ у петом минуту примили гол.
Андре је добио лопту на десној страни, онда је упутио оштар центаршут. Оливије Жиру је био највиши у скоку, само је главом преусмјерио лопту и Матеус је био немоћан. Тако је поништена предност Звезде коју је стекла у Француској.
Подсјећамо, у првој утакмици Звезда је славила минималним резултатом и пред реванш је била у сјајној позицији за пласман даље.
У видео прилогу погледајте гол који је шокирао Маракану.
https://youtu.be/-Z-fyTfEFlk
