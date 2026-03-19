Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ
19.03.2026
07:35
У саобраћајној незгоди која се ноћас догодила у Београду тешко је повријеђен 30-годишњи мушкарац, речено је у Хитној помоћи.
Несрећа се догодила на углу Устаничке улице и Улице Грчића Миленка, а повријеђени је превезен на ВМА, преноси Курир.
