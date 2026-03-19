Примјећени дронови изнад базе у којој живе Рубио и Хегсет

Танјуг

19.03.2026

07:21

Марко Рубио Пит Хегсет
Фото: Tanjug/AP

Неидентификовани дронови примјећени су изнад америчке војне базе Форт Лесли Џ. Макнер, у којој живе амерички државни секретар Марко Рубио и министар одбране Пит Хегсет, што је изазвало појачане безбједносне мјере, саопштили су амерички званичници упознати са ситуацијом, објавио је лист "Вашингтон пост".

Дронови су примјећени посљедњих десет дана што је довело до састанка у Бијелој кући како би се размотриле могуће реакције.

Званичници нису утврдили поријекло летјелица.

У међувремену, САД су издале глобално безбједносно упозорење за дипломатска представништва и закључале неколико домаћих база, укључујући заједничку базу Мекгвир-Дикс-Лејкхрст и ваздухопловну базу Мекдил, подижући ниво заштите на ознаку "Чарли" - што значи да постоје обавјештајни подаци о могућој опасности.

Виши званичници су разматрали да преселе Рубија и Хегсета, али до промјене смјештаја није дошло.

Портпарол Пентагона је одбио да коментарише ситуацију, наводећи да је извјештавање о кретању званичника "крајње неодговорно" због безбједносних разлога.

