Британски војни тим послат да ради са САД на отварању Ормуског мореуза

Тим британских војних стручњака послат је у Централну команду Сједињених Америчких Држава која руководи америчким војним операцијама на Блиском истоку, како би заједно радили на поновном отварању Ормуског мореуза, јављају данас британски медији.
Извори из ресора одбране нагласили су, међутим, да је ситуација у Ормуском мореузу толико опасна да не би много земаља било спремно да постави ратне бродове усред те претње у овом тренутку, наводи Индипендент.
Подсекретар за оружане снаге у британском министарству одбране Алистер Карнс подсјетио је да је 1987. године у сличној ситуацији, било потребно 30 ратних бродова за војну пратњу кроз Ормуски мореуз.
Истакао је да је ситуација сада још сложенија, с обзиром на то да ирански арсенал укључује брзе чамце, различите врсте мина, балистичке ракете и беспилотне летјелице у ваздуху, на мору и испод таласа.
