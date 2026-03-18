Logo
Large banner

Српска војска чува "Балкански ток"

Аутор:

АТВ

18.03.2026

22:29

Коментари:

0
Српска војска чува "Балкански ток"
Фото: screenshot / rts

Војска Србије појачала је обезбјеђење компресорске станице "Велика Плана" гасовода Балкански ток у Жабарима којим се руски гас транспортује од Турске до Мађарске.

Од евентуалних пријетњи на земљи штите га специјалне јединице Војске, а 250. ракетна бригада од оних из ваздуха, што је дио појачане заштите, објавио је РТС

Ово чвориште гасовода под посебним је мјерама од марта.

Мајор из 72. бригаде за специјалне операције Војске Србије Предраг Љутић изјавио је да је циљ да се обезбиједи сигурност објекта, да се правовремено уоче евентуалне пријетње и да се адекватно реагује.

Гасовод који у Србију улази код Зајечара и излази код Хоргоша, од пријетњи из ваздуха, између осталих, штити и ракетни систем "Икс-кју 17 АЕ".

- Борбене могућности ракетног система "Икс-кју 17 АЕ" одликује велика брзина реакције, могућност детекције и уништење свих типова ваздухоплова у ваздушном простору, укључујући и циљеве малих одразних површина и малих димензија - рекао је командир ракетне батерије 250. ракетне бригаде Игор Станковић.

Војска је појачала обезбјеђење на основу одлуке предсједника Србије и наређења начелника Генералштаба.

У претходне три године забиљежено је неколико саботажа на гасоводе који транспортују руске енергенте, па тако и на сам гасовод Турски ток.

У Мађарској, на 75 локација, војска обезбјеђује енергетска постројења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гасовод

Мађарска

Србија

Vojska Srbija

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Спектакуларно вече Лиге шампиона: Голови на све стране, фаворити прошли даље

22

56

Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

22

35

Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

22

34

Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

22

29

Српска војска чува "Балкански ток"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner