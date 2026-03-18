Српска војска чува "Балкански ток"

18.03.2026
22:29
Војска Србије појачала је обезбјеђење компресорске станице "Велика Плана" гасовода Балкански ток у Жабарима којим се руски гас транспортује од Турске до Мађарске.
Од евентуалних пријетњи на земљи штите га специјалне јединице Војске, а 250. ракетна бригада од оних из ваздуха, што је дио појачане заштите, објавио је РТС
Ово чвориште гасовода под посебним је мјерама од марта.
Мајор из 72. бригаде за специјалне операције Војске Србије Предраг Љутић изјавио је да је циљ да се обезбиједи сигурност објекта, да се правовремено уоче евентуалне пријетње и да се адекватно реагује.
Гасовод који у Србију улази код Зајечара и излази код Хоргоша, од пријетњи из ваздуха, између осталих, штити и ракетни систем "Икс-кју 17 АЕ".
- Борбене могућности ракетног система "Икс-кју 17 АЕ" одликује велика брзина реакције, могућност детекције и уништење свих типова ваздухоплова у ваздушном простору, укључујући и циљеве малих одразних површина и малих димензија - рекао је командир ракетне батерије 250. ракетне бригаде Игор Станковић.
Војска је појачала обезбјеђење на основу одлуке предсједника Србије и наређења начелника Генералштаба.
У претходне три године забиљежено је неколико саботажа на гасоводе који транспортују руске енергенте, па тако и на сам гасовод Турски ток.
У Мађарској, на 75 локација, војска обезбјеђује енергетска постројења.
