Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

18.03.2026
Јавно тужилаштво за организовани криминал у сарадњи са СБПОК је реализовало предмет у вези са процесуирањем организоване криминалне групе која је одговорна за два убиства.
Како се сумња они су убили Живка Бакића и Милана Стоковића из Пожаревца и то из користољубља и других ниских побуда, пише "Телеграф".
Ко је Живко Бакић убијен у шуми? Судило му се као члану балканског картела
Убиства су извршена у периоду од 14. октобра 2025. године до 19. јануара 2026. године.
Ријеч је о организованој криминалној групи чији су припадници ухапшени, а неки од припадника се налазе у притвору. Данас су ухапшене двије особе и то А. Н. и Н. К, а неки од припадника се налазе у притвору као што су Н. М, Александар Д. и Радомир С.
Наиме, постоје основи сумње да је ова организована криминална група имала три организатора који су недоступни органима гоњења, али се предузимају радње у том правцу.
Стеже се обруч око Локија: Траг води до налогодавца убиства Живка Бакића
Лица која су данас ухапшена ће након полицијског задржавања бити спроведена у просторије Јавног тужилаштва за организовани криминал након чега ће бити саслушана, као и остали осумњичени који се већ налазе у притвору.
Подсјетимо, Радомир С, који је један од ухапшених, је бивши припадник МУП. Он је ухапшен у Обреновцу, гдје је некада држао локал, а претпоставља се да су мотив злочина нерашчишћени рачуни и коцкарски дугови који су бившег полицајца повезали са организованим криминалним групама. Тако Радомиру сада пријети доживотни затвор.
Живко Бакић (43) намамљен је или пресретнут у близини Пута за Малу Иванчу.
Иако тешко рањен, Бакић је пузао кроз дубок снијег покушавајући да се домогне заклона у шуми. Трагови крви у снијегу свједоче о његовим посљедњим тренуцима. Нападач му је потом пришао и хладнокрвно испалио смртоносни хитац у главу.
Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи
Сумња се да је, као бивши полицајац, Радомир знао како да прикрије трагове. Почео је да затрпава тијело снијегом и грањем, али га је у томе прекинула појава свјетала аутомобила у даљини. У паници је побјегао, оставивши тијело дјелимично видљиво, што је омогућило истражитељима да 16. јануара пронађу кључне биолошке доказе и ДНК трагове.
Александар Д. је ухапшен крајем јануара, а сумњичи се за логистичку подршчу и учешће у организацији сачекуше. Он је правноснажно осуђен три мјесеца раније, али умјесто да оде на издржавање казне затвора, он је ухапшен због убиства.
За "Телеграф.рс" потврђено је из Вишег суда у Београду да је Александар Д. 23. јула 2025. године првостепено осуђен због извршења кривичног дјела неовлашћено држање опојних дрога, односно осуђен је јер је код себе имао мању количину наркотика намијењену за сопствену употребу. Тада му је изречена казна затвора од годину и четири мјесеца коју је Апелациони суд потврдио 30. октобра 2025. године.
Жестоким односом пред камерама пробудили све укућане Елите
Према првим информацијама из истраге, сумња се да је Александар Д. Бакићу испалио чак девет хитаца директно у стопала и ноге.
Убијени Бакић био је добро познат правосудним органима.
Имала односе пред камерама, па осванула на сајту за одрасле: "Надам се да ћу сину моћи да се оправдам"
Као један од вођа навијача ФК Рад, Бакић је био дубоко уплетен у послове са наркотицима.
Пред Специјалним судом му се судило за учешће у организованој криминалној групи која је кријумчарила велике количине кокаина из Јужне Америке у Европу.
Вјерује се да је његова смрт наручена као освета или уклањање конкуренције у међународном шверцу дроге.
