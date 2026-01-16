Ко је Живко Бакић убијен у шуми? Судило му се као члану балканског картела

Извор:
Тијело бившег фудбалера Живка Бакића Жиће пронађено је у шуми у Улици Пут за Велику Иванчу, у близини Сопота. Његово тијело пронађено је са три ране од метка, а починилац је у бјекству.
Живко Бакић Жића био је дио криминалне групе која је прокријумчарила 324 килограма кокаина из Јужне Америке у Европу, а која је разбијена у септембру 2023. године, а Живко Бакић тада је означен као вођа криминалне групе. Сумњало се да је близак осуђиваном нако босу Зорану Јакшићу. Криминална група о којој се ради је балкански картел, ком се суди у Специјалном суду у Београду.
Сам Живко Бакић Жића нашао се код Сопота јер је био у кућном притвору са наногвицом и у тренутку убиства је био у дозвољеној шетњи.
Жића је играо за клубове попут ФК Земун и ФК Зета почетком деведесетих година. Медији су извјештавали и да је играо у млађим категоријама ФК Црвена звезда.
Бакић је, послије фудбалске каријере и трагичне смрти брата почетком двијехиљадитих, почео да живи у иностранству, а највише времена провео је у Шпанији. Једно вријеме живио је и на Ибици.
Брат му је погинуо кад је имао само 18 година у саобраћајној несрећи у Београду, и та смрт га је много погодила. Он је један период свог живота био посветио истражујући смрт брата. Унајмио је био и приватног детектива, јер је сматрао да његов брат није настрадао у "обичној" саобраћајној несрећи. Бакић је, послије тог трагичног догађаја који је обиљежио његов живот напустио фудбал и почео да живи на Ибици, гдје је, према ријечима његовог адвоката из Шпаније који је раније говорио за тамошње медије, развио бизнис продаје и издавања некретнина туристима.
Живко Бакић Жића наводно је својевремено био у затвору, и то две године због наркотика. Наводило се да га је шпанска полиција ухапсила 2014. године са групом мушкараца због трговине дрогом, иако је његова одбрана тада објашњавала да он има боравишну дозволу и легалан бизнис, односно да се бавио издавањем смјештаја.
Подсјетимо, након хапшења припадника криминалне групе, претреси су вршени на више локација у Београду и Панчеву. Заплијењена су скупоцјена возила - "мерцедес", "ауди", "BMW"... Одузети су и скупоцени сатови марке "ролекс", "пежо", као и накит.
Окривљени су, по свему судећи, живјели на високој нози, а како се види на снимцима хапшења, један претрес обављен је у луксузној вили са базеном. У склопу финансијске истраге против осумњичених блокиран је велики број банковних рачуна и некретнина.
Подсјетимо, осумњиченима се ставља на терет да су током 2020. и 2021. године на подручју Јужне Америке, Западне Европе, Републике Грчке и Републике Србије формирали организовану криминалну групу са циљем куповине и пребацивањем велике количине опојне дроге кокаин путем прекооканских бродова из Јужне Америке на територију Западне Европе и Републике Србије ради стављања у промет и стицања велике противправне имовинске користи те да је у означеном временском периоду ова организована криминална група купила, пренела и ради продаје држала 324 килограма опојне дроге кокаин, из Еквадора до луке у Солуну у Грчкој гдје је наведена опојна дрога одузета од стране грчке полиције.
Наводно, поменута група блиска је осуђиваном нарко-босу Зорану Јакшић, вођи клана "Америка". Јакшић је годинама био у затвору у Перуу, где је убијен прошле године.
Јакшић је 2021. правоснажно осуђен на 25 година затвора у Перуу због шверца 800 килограма кокаина. Полиција га је ухватила на дјелу, док је уговарао куповину „двије, три тоне“ кокаина који би послао у Европу. У безбједносним круговима означен је кључним човјеком у дистрибуцији кокаина из Јужне Америке у Европу, преноси Телеграф.
