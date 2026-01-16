Убијен бивши фудбалер и навијач, тијело пронађено у шуми

Извор:
Курир
16.01.2026
17:38
У шумском подручју на територији Сопота пронађено је беживотно тијело мушкарца, а према првим информацијама постоје озбиљне сумње да је ријеч о убиству.
Како сазнаје Курир, у шуми у Сопоту пронађен је мртав Живко Б. (43). Према наводима извора блиског истрази, на телу су уочене двије простријелне ране, за које се сумња да су нанијете из ватреног оружја.
Саговорник Курира наводи да све указује на то да се ради о кривичном дјелу убиства. Према незваничним информацијама, жртва је био бивши фудбалер и навијач, који је у полицијским круговима означаван као вођа једне организоване криминалне групе повезане са кријумчарењем кокаина.
Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело
"Сумња се да је убијен док је био у редовној шетњи. Живко Б. се, наиме, налазио у кућном притвору и носио је електронску наногицу, што му је омогућавало кретање у ограниченом простору", каже извор упознат са случајем.
На лицу мјеста тренутно се обавља увиђај. Припадници полиције, заједно са дежурним тужиоцем Вишег јавног тужилаштва у Београду, раде на прикупљању доказа и утврђивању свих околности под којима је дошло до овог злочина.
Истрага је у току, а више информација очекује се након завршетка увиђаја и званичних саопштења надлежних органа.
