Убијен бивши фудбалер и навијач, тијело пронађено у шуми

Курир

16.01.2026

17:38

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

У шумском подручју на територији Сопота пронађено је беживотно тијело мушкарца, а према првим информацијама постоје озбиљне сумње да је ријеч о убиству.

Како сазнаје Курир, у шуми у Сопоту пронађен је мртав Живко Б. (43). Према наводима извора блиског истрази, на телу су уочене двије простријелне ране, за које се сумња да су нанијете из ватреног оружја.

Саговорник Курира наводи да све указује на то да се ради о кривичном дјелу убиства. Према незваничним информацијама, жртва је био бивши фудбалер и навијач, који је у полицијским круговима означаван као вођа једне организоване криминалне групе повезане са кријумчарењем кокаина.

Policija Srbija

Хроника

Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело

"Сумња се да је убијен док је био у редовној шетњи. Живко Б. се, наиме, налазио у кућном притвору и носио је електронску наногицу, што му је омогућавало кретање у ограниченом простору", каже извор упознат са случајем.

На лицу мјеста тренутно се обавља увиђај. Припадници полиције, заједно са дежурним тужиоцем Вишег јавног тужилаштва у Београду, раде на прикупљању доказа и утврђивању свих околности под којима је дошло до овог злочина.

Истрага је у току, а више информација очекује се након завршетка увиђаја и званичних саопштења надлежних органа.

Убиство

Sopot

