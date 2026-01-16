Цвијановић: Политичка стабилност остаје приоритет Републике Српске

Извор:
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић присуствовала је данас са делегацијом СНСД-а на састанку са премијером Савом Минићем поводом састава нове Владе Републике Српске.
Цвијановићева је истакла да политичка стабилност Републике Српске остаје приоритет.
"Политичка стабилност и очување позиције Републике Српске, те снажан економски и инфраструктурни развој остају приоритети и будуће Владе на челу са Савом Минићем", нагласила је Цвијановићева.
