Провалио у кућу бивше жене и убио је са супругом на спавању

Брачни пар из Охаја нађен је мртав у својој породичној кући крајем децембра, а за њихово убиство ухапшен је њен бивши супруг.
Моника и Спенсер Тепе пронађени су мртви 30. децембра у својој кући у Коламбусу у Охају. Породица жртава је рекла да је наводни убица, Мајкл Меки, мучио своју бившу жену Монику током њиховог кратког брака, прије него што је провали у њену кућу и убио их.
"Једноставно је морала да побјегне од њега", рекао је Моникин брат, Роб Мислех.
Полиција је открила да вјерују да су пронашли оружје којим је почињено двоструко убиство у кући осумњиченог, васкуларног хирурга у Илиноису.
Мислех је рекао да је Меки емоционално злостављао Монику током њиховог кратког брака - који је трајао од 2015. до 2017. године прије него што су се развели, наводећи као развод некомпатибилност.
"Ја и многи други смо били добро свјесни, на неки начин, негативног утицаја који је имао на њу. И злостављања којем ју је подвргао, муке којој ју је излагао", рекао је Мислех.
"Била је спремна да учини све да се одатле извуче. Била је веома јака особа", додао је Мислех.
Пар није имао заједничке деце, а Моника (39) се удала за свог новог супруга, Спенсера Тепеа (37), у децембру 2020. године.
Меки (39) је оптужен да је провалио у кућу Тепеових усред ноћи 30. децембра и убио их из ватреног оружја у њиховој спаваћој соби, оставивши њихово двоје мале дјеце неповређено у другој соби, наводи полиција.
Ухапшен је више од недељу дана касније, у суботу у Рокфорду, Илиноису, након што је полиција пратила његов аутомобил до места злочина у ноћи убистава.
Шефица полиције Илејн Брајант је у среду описала убиства као "циљани напад" и породично насиље. Она је открила да је полиција пронашла пиштољ за који се вјерује да је коришћен у убиствима.
Меки је оптужен за две тачке оптужнице за убиство, наводи се у судским документима. Његово сљедеће појављивање на суду у Илиноису је заказано за 23. јануара, на рочишту за екстрадицију, након чега ће бити доведен у Коламбус ради суђења.
