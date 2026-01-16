У овој земљи мамурлук може бити разлог за боловање

Извор:
Јутро послије дуге ноћи не мора увијек да се заврши кафом и стискањем зуба за радним столом.
У Њемачкој, земљи познатој по прецизним правилима и строгој радној етици, питање боловања не зависи од тога како је неко провео претходно вече, већ од нечега далеко конкретнијег, преноси БИЗлифе.
Кључно питање које поставља њемачко право гласи: да ли је запослени способан да ради. Управо та логика посљедњих година изазива пажњу јавности, посебно када се у контексту боловања помене мамурлук.
Њемачки систем боловања заснива се на процјени радне способности, а не на моралној или личној одговорности запосленог. Према важећим правилима, сваки радник који због здравственог стања није у могућности да обавља свој посао има право на боловање, под условом да то стање потврди љекар.
Послодавац добија информацију о периоду одсуства, али не и о дијагнози или узроку здравствених тегоба.
Овакав приступ постао је предмет шире расправе након пресуде Регионалног суда у Франкфурту из 2019. године, у којој је наведено да се мамурлук може сматрати привременим поремећајем нормалног стања организма. Иако је одлука донијета у контексту потрошачког права и рекламирања производа против мамурлука, она је отворила питање како се овај феномен тумачи у ширем правном оквиру, укључујући и радне односе.
У њемачком радном праву не постоји посебно правило које би мамурлук аутоматски препознало као основ за боловање. Умјесто тога, закон јасно прописује да је пресудно да ли је запослени објективно неспособан за рад.
Ако особа због симптома попут јаке главобоље, мучнине, вртоглавице или поремећене концентрације не може безбједно и ефикасно да обавља своје радне задатке, љекар може издати потврду о привременој неспособности за рад, такозвану Кранксцхреибунг.
Једном када је таква потврда издата, послодавац је дужан да је прихвати. Закон не обавезује радника да објашњава узроке здравственог стања, нити даје право послодавцу да тражи медицинске детаље. Тиме се систем свјесно удаљава од процјене кривице и фокусира искључиво на функционалну способност запосленог.
Важно је, међутим, нагласити да љекари не издају боловање аутоматски. Сваки случај се процјењује индивидуално, а блажи симптоми који не утичу значајно на радну способност неће нужно довести до отварања боловања. Другим ријечима, чињеница да је узрок тегоба конзумирање алкохола сама по себи није ни довољан ни одлучујући фактор.
Запослени у Њемачкој имају право на наставак исплате пуне зараде током првих шест недјеља боловања, под условом да је оно медицински оправдано. Након тог периода, накнаду преузима здравствено осигурање. Послодавци, с друге стране, имају право да у изузетним ситуацијама оспоре вјеродостојност боловања, али искључиво кроз законом прописане механизме и уз озбиљне разлоге за сумњу.
У пракси то значи да мамурлук може, али не мора бити разлог за останак код куће. Све зависи од здравственог стања запосленог тог дана и љекарске процјене. Њемачки правни систем тако шаље јасну поруку: посао се не мјери намјерама и моралним оцјенама, већ способношћу да се ради без ризика по себе и друге.
