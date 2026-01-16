У разорним поплавама више од 100 страдалих: Најављени нови есктремни временски услови

Извор:
Б92
16.01.2026
16:19
16.01.2026
Обилне кише и разорне поплаве однијеле су више од 100 живота у Јужноафричкој Републици, Мозамбику и Зимбабвеу, док власти упозоравају да се у више земаља јужне Африке у наредним данима очекују нови екстремни временски услови.
Јужноафричка Република пријавила је најмање 19 смртних случајева у двије сјеверне провинције, након обилних падавина које су почеле прошлог мјесеца и изазвале озбиљне поплаве.
Туристи и запослени су ове седмице хеликоптерима евакуисани из поплављених кампова у друге дијелове Националног парка Кругер, који је затворен за посјетиоце јер су поједини дијелови недоступни због урушених путева и мостова, саопштила је јужноафричка агенција за националне паркове.
У сусједном Мозамбику, Институт за управљање катастрофама и смањење ризика саопштио је да су 103 особе погинуле у неуобичајено снажној кишној сезони од краја прошле године. Смртни случајеви приписују се ударима грома, утапању у поплавама, урушавању инфраструктуре усљед олујног времена, као и појави колере.
Најгоре поплаве у Мозамбику забиљежене су у централним и јужним регионима, гдје је погођено више од 200.000 људи, оштећене су хиљаде домова, а десетине хиљада суочавају се са евакуацијом, саопштио је Свјетски програм за храну.
Агенција за управљање катастрофама у Зимбабвеу саопштила је да је 70 људи погинуло, док је више од 1.000 домова уништено у обилним кишама од почетка године. Поплаве су довеле и до урушавања инфраструктуре, укључујући школе, путеве и мостове.
Поплаве су погодиле и острвску државу Мадагаскар, као и Малави и Замбију. Власти на Мадагаскару навеле су да је 11 људи погинуло у поплавама од краја новембра.
У Јужноафричкој Републици поплаве су погодиле провинције Лимпопо и Мпумаланга на сјеверу земље, а Јужноафричка метеоролошка служба издала је црвено упозорење највишег, десетог степена за поједине дијелове земље, упозоравајући на нове обилне падавине и поплаве које представљају озбиљну пријетњу по животе и инфраструктуру.
Јужноафричка војска ангажовала је хеликоптере за спасавање људи заробљених на крововима кућа и дрвећу у сјеверним дијеловима земље, саопштили су званичници.
Војни хеликоптер спасио је и службенике граничне полиције и царине који су остали блокирани на поплављеном граничном прелазу на граници Јужноафричке Републике и Зимбабвеа.
