Шведски гигант отпустио више хиљада радника: Најављен и нови круг отказа

Извор:

Индекс

16.01.2026

15:58

Произвођач телекомуникационе опреме Ериксон (Ericsson) објавио је у четвртак да планира да угаси око 1.600 радних мјеста у матичној Шведској.

Компанија већ трећу годину заредом смањује број запослених како би сачувала профитабилност у условима слабије потрошње на 5Г мреже.

У Шведској је Ериксон већ најавио отказе за 1.400 радника у 2023. али и додатних 1.200 у 2024. години. Нови круг отказа надовезује се на те мјере и дио је ширег плана реструктурирања, пише Индекс.хр.

Нови предлог мјера о отказима за око 1.600 радника у Шведској, како наводи управа, "саставни је дио глобалних иницијатива које би требале да утичу на смањење директних трошкова, уз очување улагања која су кључна за водећу позицију у технологији".

"Иницијативе за побољшање пословне ефикасности наставиће се у целој групи, али се неће одвојено објављивати", додаје се у саопштењу компаније.

Из Ериксона наводе да су о планираним отказима обавестили шведски завод за запошљавање и да су започели преговоре с надлежним синдикатима, што је обвезан корак у таквим поступцима.

Приликом објаве пословних резултата за треће тромјесечје прошле године, управа је упозорила да су прогнозе за надолазеће раздобље и даље обиљежене знатном неизвјесношћу, како због могућих царина, тако и због ширег макроекономског окружења.

"Ниједна компанија није имуна на царине. Видећемо какве ће се одлуке доносити, али засад не очекујемо додатни утицај на пословање", рекао је средином октобра за Ројтерс финансијски директор Ериксона Ларс Сандстром.

Таг:

Отказ

