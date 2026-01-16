Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!

Извор:
Agencije/AP
16.01.2026
11:05
Коментари:0
Премијер Канаде Марк Карни саопштио је да је током његове посјете Кини постигнут договор о смањењу царина на увоз кинеских електричних возила, у замјену за ниже царине на канадске пољопривредне производе.
Карни је рекао да Отава очекује да ће Пекинг до марта смањити царине на сјеме уљане репице на 15 одсто. Такође, канадски јастози, ракови и грашак више неће бити предмет царинских намета.
Заузврат, Канада ће дозволити увоз до 49.000 кинеских електричних возила на своје тржиште, по царинској стопи од 6,1 одсто.
Споразум је постигнут само неколико сати након што се Карни током посјете Пекингу састао са предсједником Си Ђинпингом, чиме је окончан вишегодишњи трговински спор започет у вријеме када је претходна либерална влада увела царине на електрична возила како би заштитила канадски аутомобилски сектор.
„Ово су били историјски и продуктивни дани. Морамо разумјети разлике између Канаде и других земаља и усмјерити наше напоре на сарадњу тамо гдје постоји усклађеност“, рекао је Карни.
Канада је, под бившим премијером Џастином Трудоом, Карнијевим претходником, слиједила примјер Сједињених Америчких Држава уводећи царине од 100 одсто на електрична возила из Кине, као и 25 одсто на челик и алуминијум, пише АП.
Кина је на то одговорила увођењем царина од 100 одсто на канадско уље и сачму уљане репице, те 25 одсто на свињетину и морске плодове. Прошлог августа увела је и царину од 75,8 одсто на сјеме уљане репице.
Комбиноване увозне царине практично су затвориле кинеско тржиште за канадску уљану репицу, саопштила је једна индустријска група. Укупно гледано, кинески увоз из Канаде пао је прошле године за 10,4 одсто, на 41,7 милијарди долара, према подацима кинеске трговинске статистике.
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј1
Занимљивости
2 мј0
Сцена
2 мј0
Економија
2 ч2
Економија
4 ч0
Економија
19 ч0
Економија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
07
11
59
11
55
11
53
Тренутно на програму