Logo
Large banner

Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!

Извор:

Agencije/AP

16.01.2026

11:05

Коментари:

0
Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!
Фото: Tanjug / AP / Sean Kilpatrick

Премијер Канаде Марк Карни саопштио је да је током његове посјете Кини постигнут договор о смањењу царина на увоз кинеских електричних возила, у замјену за ниже царине на канадске пољопривредне производе.

Карни је рекао да Отава очекује да ће Пекинг до марта смањити царине на сјеме уљане репице на 15 одсто. Такође, канадски јастози, ракови и грашак више неће бити предмет царинских намета.

Заузврат, Канада ће дозволити увоз до 49.000 кинеских електричних возила на своје тржиште, по царинској стопи од 6,1 одсто.

Споразум је постигнут само неколико сати након што се Карни током посјете Пекингу састао са предсједником Си Ђинпингом, чиме је окончан вишегодишњи трговински спор започет у вријеме када је претходна либерална влада увела царине на електрична возила како би заштитила канадски аутомобилски сектор.

„Ово су били историјски и продуктивни дани. Морамо разумјети разлике између Канаде и других земаља и усмјерити наше напоре на сарадњу тамо гдје постоји усклађеност“, рекао је Карни.

Канада је, под бившим премијером Џастином Трудоом, Карнијевим претходником, слиједила примјер Сједињених Америчких Држава уводећи царине од 100 одсто на електрична возила из Кине, као и 25 одсто на челик и алуминијум, пише АП.

Кина је на то одговорила увођењем царина од 100 одсто на канадско уље и сачму уљане репице, те 25 одсто на свињетину и морске плодове. Прошлог августа увела је и царину од 75,8 одсто на сјеме уљане репице.

Комбиноване увозне царине практично су затвориле кинеско тржиште за канадску уљану репицу, саопштила је једна индустријска група. Укупно гледано, кинески увоз из Канаде пао је прошле године за 10,4 одсто, на 41,7 милијарди долара, према подацима кинеске трговинске статистике.

Подијели:

Тагови:

Kanada

економија

Кина

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бијела кућа била спаљена: Рат који је Америка изгубила, а хвали се побједом

Свијет

Бијела кућа била спаљена: Рат који је Америка изгубила, а хвали се побједом

1 мј

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Русија раскида војне споразуме са Канадом, Француском и Португалијом

1 мј

1
Доста вам је БиХ? Ова европска земља нуди 80.000 евра да се преселите код њих

Занимљивости

Доста вам је БиХ? Ова европска земља нуди 80.000 евра да се преселите код њих

2 мј

0
Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

Сцена

Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

2 мј

0

Више из рубрике

Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

Економија

Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

2 ч

2
Све стаје 26. јануара: Возачи камиона најавили блокаду 14 граничних прелаза према ЕУ

Економија

Све стаје 26. јануара: Возачи камиона најавили блокаду 14 граничних прелаза према ЕУ

4 ч

0
Ђокић: Концесија наредног четвртка прелази на РиТЕ "Угљевик"

Економија

Ђокић: Концесија наредног четвртка прелази на РиТЕ "Угљевик"

19 ч

0
Ђокић одржао састанак са управом предузећа РиТЕ Угљевик

Економија

Ђокић одржао састанак са управом предузећа РиТЕ Угљевик

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

11

53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner