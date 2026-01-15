Ђокић: Концесија наредног четвртка прелази на РиТЕ "Угљевик"

Извор:
СРНА
15.01.2026
17:01
Коментари:0
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић изјавио је данас да ће се пренос концесионог права са компаније "Комсар енерџи" на предузеће Рудник и термоелектрана /РиТЕ/ "Угљевик" завршити на сједници Владе идућег четвртка.
"Данас ће и Комисија за концесије урадити свој дио посла, ми на њу не можемо да утичемо, то је орган Народне скупштине, али сарађујемо и очекујемо да ће они донијети и припремити свој акт који ће бити упућен Влади", рекао је Ђокић новинарима током посјете Бијељини.
Према његовим ријечима, Влада ће на основу тога донијети одлуку, односно рјешење, којим ће се закључити нови уговор и извршити пренос концесије на РиТЕ "Угљевик" за подручје "Исток два".
"Тиме ће бити окончана активност која траје дуже од нашег очекивања, али мора се имати у виду да постоје и формалне радње које се морају предузети. Не смијемо доћи у ситуацију да кршимо закон, да сутра због тога било ко одговара или да ствара финансијску посљедицу по било кога ко у томе учествује, а она може бити велика", истакао је ресорни министар.
Он је додао да се одлуке не могу доносити преко ноћи, да морају да прођу одређене процедуре које некад и неком изгледају чудне, али се морају испоштовати.
"Ми смо све то урадили, лично сам био врло посвећен сво ово вријеме да дођемо до рјешења и ево сада смо сасвим на крају", рекао је Ђокић.
Према ријечима министра, уговор ће бити тај дан дефинисан и тај дан ће бити донесена извршна одлука на основу које се преноси концесионо право са "Комисара" на РиТЕ "Угљевик" за подручје "Исток два".
Ђокић каже да је и раније говорио и сада поновио да у оквиру РиТЕ могу почети све припреме и рад на томе да пређу на тај локалитет, наводећи да за то већ дуже вријеме постоје могућности, што је Влада и раније најавила.
"Ми смо били чврсто опредијељени да то завршимо, радили смо на томе и ево завршили смо. Ми смо већ 74 одсто удјела уписали у регистар, тако да имамо несметане могућност да доносимо одређене одлуке које се односе и на то подручје", истакао је ресорни министар.
Ђокић је навео да у овом случају "Комсар" улази у састав предузећа "Гас РС", које постаје његов власник.
Коментаришући данашњи протест мјештана угљевичких села око Рудника и термоелектране /РиТЕ/, Ђокић је рекао да разумије грађане који реагују након што дуже вријеме постоје проблеми који њих оптерећују и најавио да ће се лично постарати и тражити да се проблеми рјешавају.
"Нарочито у подручјима гдје је раније вршена екслопатација или гдје она још траје постоје проблеми око путева, електромреже и водовода и то није лако ријешити преко ноћи, али важно је признати да проблем постоји и почети га рјешавати", оцијенио је Ђокић.
Он је додао да из сваке јавне реакције, као што је овај протест грађана, треба извући јасан закључак како дјеловати и осигурати да надлежни органи, у овом случају предузећа, адекватно рјешавају и неутралишу проблеме.
