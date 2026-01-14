Logo
Large banner

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

Извор:

Танјуг

14.01.2026

16:11

Коментари:

0
Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута
Фото: Pexels

Вриједност биткоина (БТЦ) је данас у 15.30 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 3,58 одсто на 82.107,45 евра

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 50,58 милијарди евра, што представља вишу вриједност него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 48 у категорији “неутрално”, што је значајан скок у односу на јучерашњи ниво 26 у категорији “страх”.

Вриједност итиријума (ETH) порасла је за 5,08 одсто на 2.847,17 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 2,94 одсто на 804,14 евра.

младен бојиновић

Остали спортови

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 1,96 одсто на 125,19 евра, а аваланш (AVAX) за 4,15 одсто на 12,46 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,53 евра, што је за 2,64 одсто више него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте Бајненс лајф, БЕРА и ДАСХ.

Подијели:

Тагови:

bitkoin

kriptovalute

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Остали спортови

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

27 мин

0
Влада смањује ПДВ на основне намирнице

Свијет

Влада смањује ПДВ на основне намирнице

31 мин

0
Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

Занимљивости

Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

35 мин

0
Радници у ФБиХ у штрајку, траже повећање плате

БиХ

Радници у ФБиХ у штрајку, траже повећање плате

40 мин

0

Више из рубрике

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

Економија

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

3 ч

0
Популарна продавница наплаћује улазак

Економија

Популарна продавница наплаћује улазак

17 ч

0
Веће дневнице још на чекању

Економија

Веће дневнице још на чекању

21 ч

1
Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

Економија

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner