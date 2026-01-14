Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

Извор:
Вриједност биткоина (БТЦ) је данас у 15.30 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 3,58 одсто на 82.107,45 евра
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 50,58 милијарди евра, што представља вишу вриједност него јуче.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 48 у категорији “неутрално”, што је значајан скок у односу на јучерашњи ниво 26 у категорији “страх”.
Вриједност итиријума (ETH) порасла је за 5,08 одсто на 2.847,17 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 2,94 одсто на 804,14 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 1,96 одсто на 125,19 евра, а аваланш (AVAX) за 4,15 одсто на 12,46 евра.
Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,53 евра, што је за 2,64 одсто више него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.
Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте Бајненс лајф, БЕРА и ДАСХ.
