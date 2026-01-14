Logo
Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Андреј Кнежевић

14.01.2026

16:06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Рукометаше Србије на отварању Европског првенства очекује двобој са Шпанијом, а потом слиједе окршаји са Њемачком и Аустријом. „Група смрти“ тако је етикетирано ово друштво из којег ће двије најбоље селекције продужити ка наредној фази.

Под командом селектора Раула Гонзалеса српски рукометаши већ двадесетак дана брусе форму за Европско првенство, а Младен Бојиновић, директор репрезентације Србије, за АТВ каже да су „Орлови“ спремни за свој рукометни лет.

„Припремо се већ дуже вријеме за Европско првенство и прву утакмицу са Шпанијом. Сви знамо колики је улог. Ово је прво Европско првенство под командом селектора Раула Гоназалеса. Имамо велика очекивања и уздамо се у добар резултат против Шпаније. Знали смо након жријеба да нас чекају тешки ривали у групи, али сада не желимо да размишљамо о Њемачкој и Аустрији. Све мисли су усмјерене ка дуелу са Шпанијом. Одрадили смо добре припреме и сви смо здрави што је најважније.“ поручује Младен Бојиновић из данског Хернинга у којем српске рукометаше очекују утакмице групне фазе Европског првенства.

Први ривал скениран је до танчина. Знају добро у српском табору одакле пријети највећа опасност, а упркос бројним квалитетима и „црвена фурија“, као и други тимови, има мане које се дају искористити.

Бојиновића радује што је Раул Гонзалес успио да пренесе своје идеје на играче који ће да бране боје Србије на Европском првенству.

Свијет

Влада смањује ПДВ на основне намирнице

„Ово је његово прво, велико, такмичење са репрезентацијом Србије. Успоставио је свој систем, а на играче је пренио све оно што је потребно да играју на начин на који он жели. Оно што је битно је и да су играчи добро прихватили све идеје и добро знају шта селектор тражи од њих на терену.“ каже Бојиновић.

Данска је, по многима, фаворит број један за европско злато које се у овој земљи чека већ 14 година.

„Сав фокус је на репрезентацији Данске и ка тој њиховој „златној генерацији“. Они су фаворити број један. По мом мишљењу једино им селекција Шведске може да помрси рачуне. Французе многи виде као једне од фаворита, али по мом мишљењу не би требало да буде изненађење ако их не видимо у самој завршници. Сматрам да ће финале да играју Данска и Шведска.“ каже Бојиновић.

Европско првенство играће се од 15. јануара до 1.фебруара, а домаћини су Данска, Норвешка и Шведска.

Шампионски трон освојен прије двије године брани репрезентација Француске.

