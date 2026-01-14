Logo
Обрушила се фасада у центру града, трагедија избјегнута пуком срећом

Кликс

14.01.2026

15:52

Обрушила се фасада у Сарајеву
Фото: Klix video/Screenshot

У једној од главних сарајевских улица Ферхадији данас се обрушила фасада зграде. Према првим информацијама нема повријеђених.

Након пораста температуре зрака задња два дана дошло је топљена снијега. То је узроковало обрушавање снијег и леденица са кровова зграда, што представља и опасност за грађане на улицама.

Република Српска

Преминуо ратни старјешина ВРС Вељко Брајић

Оно што је још више забрињавајуће јесте да ово није први пут да се управо с ове зграде обрушава фасада. Дио фасаде с ове зграде пао је средином новембра 2025. године, као и почетком 2025. године.

Чекају се надлежни

Станари ове зграде још почетком 2025. године пожалили су се на стање те су навели како су огорчени због неадекватног одговора власти у рјешавању овог проблема.

"Питање је када ће неко бити повријеђен. Зграде које представљају опасност за пролазнике не смију бити занемарене, а одговорни морају подузети конкретне мјере. Надамо се да неће бити потребно чекати да се догоди несрећа како би се ствари промијениле", навели су раније.

Америка-застава

Свијет

САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију

Три пута се обрушила

Осим подручја општине Стари Град, слична ситуација са стањем фасада је и у општини Центар гдје су такође у неколико наврата забиљежени слични случајеви обрушавања. Трагични случајеви, пуком срећом, и даље се избјегавају, али уколико представници власти коначно не почну рјешавати овај проблем, питање је дана када ће посљедице обрушавања бити много озбиљније.

Сарајево

