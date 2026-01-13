Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду

13.01.2026
18:26
Коментари:2
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић поново је данас обећао грађанима да ће до нормализације гријања у граду доћи ускоро, наводећи да је у Градску топлану стигла тура угља из угљевичког рудника.
"Добили смо увјеравање директора Рудника и термоелектране "Угљевик" да ће, заједно са осталим члановима управе РиТЕ, размотрити могућност да бијељинску Топлану сврстају у субјекте првог приоритета када је ријеч о снабдијевању угљем посредством изабраног добављача", саопштено је из Градске управе.
У саопштењу се наводи да су корисницима бијељинске топлане радијатори данас "млаки до топли", те да се потпуна нормализација гријања очекује сутра ујутро.
Свијет
Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран
Из Градске управе понављају да су котлови бијељинске топлане прилагођени за употребу угљевичког угља, те да примјена угља из других рудника ствара потешкоће у испоруци топлотне енергије у смислу слабијег квалитета и честих кварова котлова.
У саопштењу се наводи да је недостатак гријања горући проблем у Бијељини јер је више од 900 корисника прикључено на Градску топлану, међу којима су и дјеца, стари и болесни, али и низ јавних и приватних установа, укључујући вртиће и школе у којима друго полугодиште почиње наредне седмице.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
39
20
31
20
30
20
22
Тренутно на програму