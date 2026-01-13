Избјегнута трагедија: Стијена тешка неколико тона пала на пут

На магистралном путу Вишеград - Бродар – Устипрача данас се огромна стијена, тешка више тона, обрушила директно на коловоз.

Само пуком срећом у тренутку пада на овој дионици није било возила, чиме је избјегнута велика трагедија.

Иако у овом инциденту нико није повријеђен, саобраћај се на овој дионици одвија отежано и уз повећан ризик. Фотографије с мјеста догађаја свједоче о величини стијене и опасности која тренутно вреба возаче на путевима у источном дијелу земље.

Надлежне службе упутиле су апел свим учесницима у саобраћају да возе уз максималан опрез, нарочито јер најављени пораст температура доноси убрзано топљење снијега. Овакве временске прилике драстично повећавају ризик од нових одрона у усјецима и планинским предјелима, стога је неопходно прилагодити брзину условима на путу и пратити стање на дионицама кроз кањоне.