Полиција расвијетлила крађу, па пронашли оружје и дрогу

Извор:
СРНА
13.01.2026
17:06
Коментари:0
Припадници Полицијске управе у Зеници ухапсили су лице чији су иницијали С.М. /31/, које се доводи у вези са тешком крађом 31. децембра, када је из једног стана украдено 14.000 КМ.
Приликом претреса стана који користи С.М, као и заједничких просторија стамбене зграде, пронађено је 4.275 грама спида, 910 грама марихуане, пиштољ и пет комада пиштољске муниције, двије таблете екстазија, те 730 КМ и 530 евра, саопштило је Министарство унутрашњих послова /МУП/ Зеничко-добојског кантона.
Република Српска
Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва
Пронађено оружје и материја су одузети и биће предмет вјештачења и провјера, те кориштени као докази у поступку.
Из МУП-а Зеничко-добојског кантона напомињу да је наведено лице одраније познато полицији као вишеструки починилац имовинских кривичних дјела и дјела у вези са злоупотребом дроге.
Ухапшени ће, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу и откривању извршиоца, сутра бити предат у надлежност и даље поступање Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона.
Свијет
Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина
Он се терети за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге и кривично дјело сходно Закону о набављању, држању и ношењу оружја и муниције, а у вези са кривичним дјелом тешка крађа.
Свијет
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Свијет
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
10 ч0
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
39
20
31
20
30
20
22
Тренутно на програму