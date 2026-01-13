Logo
Полиција расвијетлила крађу, па пронашли оружје и дрогу

СРНА

13.01.2026

17:06

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Припадници Полицијске управе у Зеници ухапсили су лице чији су иницијали С.М. /31/, које се доводи у вези са тешком крађом 31. децембра, када је из једног стана украдено 14.000 КМ.

Приликом претреса стана који користи С.М, као и заједничких просторија стамбене зграде, пронађено је 4.275 грама спида, 910 грама марихуане, пиштољ и пет комада пиштољске муниције, двије таблете екстазија, те 730 КМ и 530 евра, саопштило је Министарство унутрашњих послова /МУП/ Зеничко-добојског кантона.

Пронађено оружје и материја су одузети и биће предмет вјештачења и провјера, те кориштени као докази у поступку.

Из МУП-а Зеничко-добојског кантона напомињу да је наведено лице одраније познато полицији као вишеструки починилац имовинских кривичних дјела и дјела у вези са злоупотребом дроге.

Ухапшени ће, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу и откривању извршиоца, сутра бити предат у надлежност и даље поступање Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона.

Он се терети за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге и кривично дјело сходно Закону о набављању, држању и ношењу оружја и муниције, а у вези са кривичним дјелом тешка крађа.

Зеница

хапшење

Дрога

