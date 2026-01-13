Logo
Оптужница против Фаће због психичког насиља над Исаком, Јуришићевом и четири новинарке

13.01.2026

15:20

Амри Пашић Фаћо
Фото: YouTube/Screenshot

Тужилаштво КС подигло је оптужницу против Амира Пашића због кривичног дјела психичко насиље, саопштено је данас из ове правосудне институције.

У саопштењу се напомиње да се Пашић терети се да је током 2025. године користећи псовке и увреде путем друштвених мрежа "Тик ток“ и "Јутјуб" вријеђао достојанство четири новинарке, замјеника министра за људска права и избјеглице у Савјету министара Душке Јуришић и министра унутрашњих послова Федерације БиХ Раме Исака, чиме је нарушио њихов психички интегритет.

Скупштинско руководство Гацко

Градови и општине

Гацко: Скупштинско руководство није у сукобу интереса

Из Кантноналног тужилаштва КС напомињу да је ријеч о интензивном, сензационалистичком, врло увредљивом, понижавајућем иступу осумњиченог које је усмјерено на повреду личности оштећених лица.

У оптужници, која је прослијеђена Општинском суду у Сарајеву на потврђивање, предложено је продужење притвора Пашићу.

Амир Пашић Фаћо

Оптужница

