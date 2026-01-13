Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника

13.01.2026
15:11
Коментари:0
Градски штаб за ванредне ситуације донио је одлуку о укидању ванредне ситуације на подручју Зворника, с обзиром на то да више нема проблема са поплавама, те да је нормализована ситуација са снабдијевањем електричном енергијом и водом.
Командант Градског штаба за ванредне ситуације и градоначелник Зворника Бојан Ивановић изразио је жаљење што су грађани у бројним мјесним заједницама више дана били без електричне енергије и воде.
Он је навео да ће у наредним данима одржати заједнички састанак са представницима мјесних заједница, привредницима и са надлежнима из предузећа Електро Бијељина, од којих ће затражити хитну реконструкцију електромреже у најпогођенијим подручјима.
Ивановић је додао и да очекује састанак са представницима Владе Републике Српске о овом питању.
Надлежни су истакли да је најважније то што су избјегнуте људске жртве, физичке повреде суграђана и већа материјална штета на добрима.
Формирана је Градска комисија за процјену штете, а сви грађани који су претрпјели штету треба да пријаве Служби цивилне заштите Града Зворник ради евидентирања исте.
Ванредна ситуација у Зворнику уведена је 6. јануара.
