Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника

13.01.2026

15:11

Коментари:

0
Фото: РТРС

Градски штаб за ванредне ситуације донио је одлуку о укидању ванредне ситуације на подручју Зворника, с обзиром на то да више нема проблема са поплавама, те да је нормализована ситуација са снабдијевањем електричном енергијом и водом.

Командант Градског штаба за ванредне ситуације и градоначелник Зворника Бојан Ивановић изразио је жаљење што су грађани у бројним мјесним заједницама више дана били без електричне енергије и воде.

Он је навео да ће у наредним данима одржати заједнички састанак са представницима мјесних заједница, привредницима и са надлежнима из предузећа Електро Бијељина, од којих ће затражити хитну реконструкцију електромреже у најпогођенијим подручјима.

Ивановић је додао и да очекује састанак са представницима Владе Републике Српске о овом питању.

Затвор

Свијет

Бивши премијер Грузије иде у затвор

Надлежни су истакли да је најважније то што су избјегнуте људске жртве, физичке повреде суграђана и већа материјална штета на добрима.

Формирана је Градска комисија за процјену штете, а сви грађани који су претрпјели штету треба да пријаве Служби цивилне заштите Града Зворник ради евидентирања исте.

Ванредна ситуација у Зворнику уведена је 6. јануара.

Коментари (0)
