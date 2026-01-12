Скупштина Бијељине затражила хитне и јасне одговоре због проблема са гријањем

12.01.2026
Скупштина града Бијељина затражила је хитне и јасне одговоре након проблема са гријањем у Градској топлани, утрошених милиона КМ јавних средстава и неодговорности за проблеме грађана.
"С обзиром на озбиљност ситуације, потпуно игнорисање институција града, неиспуњење обећања датих на сједницама Скупштине, те трошење значајних јавних средстава без видљивих резултата, овакво поступање руководства Градске топлане сматрамо неприхватљивим и дубоко неодговорним", саопштено је из Скупштине.
Изражена је озбиљна забринутост због тешке ситуације у систему даљинског гријања и чињенице да су грађани Бијељине, усред зимског периода, поново остављени без испоруке топлотне енергије.
Посебно забрињава, кажу, што Градска топлана ни након четири званична дописа Скупштине града, упућена од 13. октобра до 8. јануара, није доставила тражене информације о техничкој, финансијској и оперативној спремности система, нити се изјаснила о узроцима кварова и прекида гријања.
"Из медијских извјештаја од 8. јануара јавност је обавијештена да од почетка године није обезбијеђена испорука угља, због чега је гријање обустављено. Грађани с правом постављају питање како је могуће да дође до овакве ситуације", истиче се у саопштењу.
Наводи се да је Скупштина града за Градску топлану у 2025. години, на инсистирање градоначелника и директора предузећа, дала сагласност на повећање цијене гријања од 25 одсто за стабилизацију пословања, набавку енергената и сигуран рад система.
Поново је, како наводе, на приједлог градоначелника Бијељине, за кредит од 2,6 милиона КМ дата сагласност како би се измириле нагомилане обавезе према добављачима и како би неко уопште хтио да сарађује са Градском топланом.
Ребалансом буџета града за прошлу годину омогућено је Градској топлани додатних 100.000 КМ.
"О неспособности управљања овим предузећем говори и чињеница да је још 2022. године, на једној од ванредних сједница Скупштине града, одобрено више од 600.000 КМ за судска поравнања, наравно, на приједлог градоначелника и тадашње управе предузећа", истиче се у саопштењу.
Упркос свему, поручују из Скупштине, градоначелник и управа Градске топлане не само да нису испунили обећање према грађанима Бијељине, него у потпуности игноришу грађане, јавност и институције.
"Резултат руковођења Топланом данас није стабилан систем гријања, већ прекиди у испоруци, изостанак правовременог информисања институција и потпуни недостатак одговора на питања која се директно тичу грађана и јавног интереса", закључује се у саопштењу.
Скупштина града захтијева одговоре на питања да ли је Топлана прије почетка грејне сезоне извршила ремонт постројења, обавила контролне прегледе цјевовода и друге неопходне припремне активности.
Питају и зашто је дошло до великог квара на топловодној мрежи у децембру 2025. године, у ком року је завршена санација и који су узроци квара, као и због чега предузеће од 1. јануара ове године нема обезбијеђен угаљ, иако је у септембру 2025. године одобрена гаранција за кредит од преко 2,6 милиона КМ управо за обезбјеђење енергената и стабилност пословања?
Скупштина од Градске топлане тражи и одговор на питање како је искориштен кредит од 2.000.000 КМ са гаранцијом Града и зашто средства нису обезбиједила континуирану набавку угља, као и да ли ће рачуни корисницима бити умањени за све дане без испоруке топлотне енергије у периоду новембар и децембар 2025. године, те јануар 2026. године.
Локални парламент захтијева да се објави какво је тренутно финансијско стање предузећа, колика су дуговања према добављачима и запосленима и како планирају измиривање обавеза.
"Због чега Скупштина града Бијељина није обавјештавана о проблемима у набавци угља и о ризицима за грејну сезону, упркос томе што је Град дао гаранцију и одобрио повећање цијена?", питају из Скупштине града.
Из Скупштине града истичу да су они испунили све своје обавезе и пружили максималну подршку раду Градске топлане.
"Оперативно управљање, набавка енергената и свакодневно функционисање система нису у надлежности Скупштине, али бахат однос према народним средствима, одсуство одговорности, транспарентности и комуникације не може и неће бити игнорисано", поручили су из градског парламента.
