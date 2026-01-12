Бијељина јутрос на -7 без гријања

Извор:
Гријања у Бијељини поново нема јер је сада, према обавјештењу Градске топлане, дошло до квара на оба котла.
Градска топлана је јутрос преко свог сајта обавијестила кориснике, који ових ледених дана муку муче са гријањем, да је до прекида у испоруци топлотне енергије дошло због квара на оба котла.
- Сви радници су ангажовани на поправци, те очекујемо да ће квар бити отклоњен у најбржем могућем року - навели су из Топлане.
Становници Бијељине, који су корисници услуга Градске топлане, од 15. октобра када је почела сезона гријања више дана су били без гријања него што га нису имали.
Као објашњења су наводили кварове и "недостатак угља" иако би Топлана сезону гријања требало да дочека спремна, односно са довољном количином угља, али у Бијељини ни у јануару нису успјели да га набаве, па су за највећи хришћански празник грађани били у хладним становима.
Директор Градске топлане Горан Вучковић је прије два дана рекао новинарима да је "ситуација тешка, да недостаје угља, да постоје кварови, али да је добра вијест да поново раде оба котла". Међутим, накратко.
Град Бијељина не мучи муку само са гријањем, него и са неочишћеним улицама на којима снијег и лед чекају сунце да их отопи, а градоначелник Љубиша Петровић грађанима поручује да "дијеле судбину региона".
Због неочишћених улица комунално предузеће не врши одвоз смећа и тако ће, како су најавили, трајати док се за то не створе резултати. А до тада, депоније на улицама сваког дана све су веће.
