Због снијега без струје остало неколико гатачких села

Извор:
АТВ
10.01.2026
14:52
Коментари:0
Због обилних сњежних падавина, неколико села на подручју Гацка остало је без електричне енергије, потврђено је за АТВ из Електрохерцеговине.
“Без напона су села Кокорина, Чемерно, Наданићи, Фојница, Клобучарица и Борач. Квар у мјесту Врбица је већ отклоњен.” рекао је за АТВ Игор Милојевић, извршни директор за управљање мрежом у Електрохерцеговини.
Милојевић је додао да су све расположиве екипе на терену и да се интензивно ради на санацији кварова.
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Сцена
2 ч0
Регион
2 ч0
Градови и општине
19 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
17
17
13
17
01
16
46
16
34
Тренутно на програму