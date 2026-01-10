Logo
Због снијега без струје остало неколико гатачких села

Извор:

АТВ

10.01.2026

14:52

Коментари:

0
Због снијега без струје остало неколико гатачких села

Због обилних сњежних падавина, неколико села на подручју Гацка остало је без електричне енергије, потврђено је за АТВ из Електрохерцеговине.

“Без напона су села Кокорина, Чемерно, Наданићи, Фојница, Клобучарица и Борач. Квар у мјесту Врбица је већ отклоњен.” рекао је за АТВ Игор Милојевић, извршни директор за управљање мрежом у Електрохерцеговини.

Милојевић је додао да су све расположиве екипе на терену и да се интензивно ради на санацији кварова.

Тагови:

Снијег

Gacko

struja

