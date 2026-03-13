Јокић новом монструозном партијом срушио Сан Антонио!

Извор:
Телеграф
13.03.2026
06:58
Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетса (Denver Nuggets) остварили су важну побједу на гостовању против Сан Антонио Спарса (San Antonio Spurs) резултатом 136:131 и тако успјешно завршили мини серију од два узастопна гостовања. Након што су само дан раније убједљиво савладали Хјустон Рокетсе (Houston Rockets) са чак 36 поена разлике, Нагетси су успјели да преживе још један тежак изазов и стигну до важног тријумфа.
Екипа из Колорада овим резултатом изједначила је сезонску серију са Спарсима на 1:1, док су до краја међусобних дуела остале још двије утакмице. Иако су током већег дијела сусрета били у заостатку, Нагетси су у посљедњој дионици показали карактер и квалитет који их годинама држе у врху НБА лиге.
Једна од слабости Денвера ове сезоне били су проблеми у неизвјесним завршницама, али овога пута сценарио је био потпуно другачији. На нешто више од шест минута до краја домаћин је водио 119:114 и чинило се да има контролу над утакмицом.
Међутим, услиједила је фуриозна серија гостију од 14:0, којом је Денвер преокренуо ток меча и преузео вођство које није испуштао до самог краја. Посебно импресивна била је посљедња четвртина коју су Нагетси добили са чак 42:25, чиме су практично сломили отпор противника.
Без своје прве звијезде и једног од најбољих дефанзиваца лиге, Виктора Вембањаме (Victor Wembanyama), Спарси нису имали адекватно рјешење за Николу Јокића (Nikola Jokić). Српски центар је још једном демонстрирао зашто важи за једног од најбољих кошаркаша на свијету.
Јокић је меч завршио са 31 поеном, 20 скокова и 12 асистенција, уз три украдене лопте и двије блокаде. Из игре је шутирао 9/17, док је са линије слободних бацања био непогрешив – 11/11.
Ово је био десети меч у каријери српског аса са најмање 30 поена, 20 скокова и 10 асистенција. Поређења ради, сви остали играчи у НБА лиги заједно имају само шест таквих партија у посљедњих 50 година, што додатно показује колико су Јокићеве бројке историјске.
Велику улогу у побједи имао је и Џамал Мареј (Jamal Murray), који је упркос проблему са повредом зглоба одиграо једну од најбољих партија сезоне. Канадски бек завршио је сусрет са 39 поена и седам асистенција, уз шут из игре 11/21 и савршених 15/15 са линије пенала.
Ипак, оно најважније Мареј је урадио у завршници. У посљедњој четвртини убацио је 16 поена за свега девет минута, преузевши потпуну контролу над нападом Денвера и ријешивши питање побједника.
Управо овакве партије тандема Јокић–Мареј разлог су због којег многи вјерују да Денвер може поново озбиљно да нападне шампионску титулу. Уз само петнаест утакмица до почетка плеј-офа, Нагетси очигледно подижу форму у правом тренутку.
(Телеграф)
