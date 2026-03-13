Logo
Не излазите из куће, данас је најгори дан у години

13.03.2026

08:06

Петак 13.
Фото: Pixabay/SC Leme

Ако патите од параскаведекатријафобије, страха од петка 13., вјероватно се данас не осјећате баш добро јер је петак 13.

Постоје разне теорије о поријеклу страха од петка 13., укључујући нордијски мит о злом богу Локију, као и Библију.

Нордијски мит

Нордијски мит каже да је дванаест богова вечерало у Валхали, небеској дворани и дому бога Одина. Свратио је и тринаести непозвани гост. Био је то зли бог Локи.

Локију је досадило друштво озбиљних богова, па је одлучио да се поигра са њима. Резултат његове игре био је трагичан. Наговорио је Ходера, слијепог бога таме, да упуца Балдера, бога радости и задовољства, стријелом са врхом од имеле. Балдер је умро, а тама је пала на земљу. Од тог тренутка, број 13 се сматрао кобним и злослутним.

Библија такође има везе са сујевјерјем

Библија пружа једно објашњење. Јуда, апостол који је издао Исуса, био је тринаести гост на Тајној вечери.

У старом Риму постојало је вјеровање да се вјештице окупљају у групама од дванаест, а тринаесто мјесто је резервисано за ђавола.

Међутим, већина историчара сматра да лоша репутација петка 13. датира из 1307. године, када је почела једна од највећих трагедија у људској историји. Тог дана, француски краљ Филип Бели, у договору са тадашњим папом, наредио је хапшење више од стотину темплара, оптужујући их за јерес.

petak 13

Занимљивости

Сутра је петак 13. - ево зашто се сматра најбаксузнијим даном

И док многи од нас петак 13. доживљавају као потпуно неосновано сујевјерје засновано на апсолутно ничему, људи данас траже било какав интерес и самим тим „мистерију“ у петку тринаестом.

Наравно, покушај да се овом лудилу да било какво значење није ништа смисленији од прича да је вампире најбоље убити глоговим колцем, али за све оне који се и даље плаше неке врсте ужаса у дану када већина људи једва чека викенд, доносимо покушај рационалности.

Па зашто су људи толико склони овим, наравно, бесмисленим сујевјерјима?

Сујевјерја нам помажу да разумијемо свијет и како ствари функционишу, тврди професор психологије др Клеј Рутлиџ.

То је посебно видљиво у тренуцима када немамо контролу над нечим. Људи желе да вјерују да свијет функционише по неким правилима и да се неке ствари могу предвидјети, а прије свега желе да вјерују да се неке ствари могу контролисати и да све није хаос и низ случајности.

Наравно, то је немогуће, па зато неки од нас вјерују у неке спољашње факторе или силе које контролишу све око нас. Као данас. То је очигледно чак и у неким далеко бенигнијим ситуацијама. На примјер, нешто се није догодило јер „није било суђено“.

Истраживања показују да сујевјерја функционишу на овај начин. Што мање осјећамо контролу, то смо склонији сујевјерјима (куц-куц), а нешто слично се дешава током периода економске несигурности. Ово можете примјенити на религију, јер када се људи осјећају панично, уплашено и мисле да свијет нема смисла, већа је вјероватноћа да ће вјеровати да свијетом управља нека виша сила.

petak 13

Савјети

Сутра је најбаксузнији дан у години: Ове ствари никако не треба радити, иначе ћете призвати несрећу

И док је за већину нас прича о петку 13. небитно или релативно безопасно сујевјерје, не смијемо заборавити да опстанак ове или било које друге сујевјерне традиције заправо одражава наше дубоко укорењене несигурности и склоност да свијет видимо као мјесто гдје се све дешава са разлогом.

Дакле, не брините, шансе да вам се данас деси нешто страшно само зато што је петак 13. су минималне - плашите се јер су вас разне приче у то убиједиле и зато што желите да вјерујете да постоји разлог/виша сила за све што се дешава у свијету.

Занимљивост

Пјевачица Тејлор Свифт вјерује да је њен срећан број 13. „Рођена сам 13. Напунила сам тринаест година у петак 13. Мој први албум је постао златни за 13 недјеља. Мој први албум на првом мјесту је имао увод од 13 секунди“, рекла је Тејлор раније у интервјуу за МТВ.

И она је тренутно највећа поп звијезда на свијету, вриједна 2 милијарде долара. Дакле, ако ово није доказ да се не треба плашити броја 13, не знамо шта јесте.

(индекс)

