Ашваганда све популарнија: Ријешава многе проблеме?

Извор:

Телеграф

13.03.2026

08:44

Таблете
Фото: Pixabay/myHerb

Пад концентрације, ментална магла и стрес усред радног дана постали су наша свакодневица.

И док старије генерације овај проблем традиционално рјешавају трећом шољицом јаке кафе, млађи потрошачи су схватили да превише кофеина често доноси само убрзан пулс, анксиозност и још већи пад енергије.

Зато Генерација З тренутно предводи потпуно нов приступ „хаковању” сопственог мозга. Умјесто енергетских пића, они се окрећу адаптогенима и ноотропицима - функционалним биљним једињењима попут ашваганде и реиши гљива, која не само да враћају фокус, већ и природно уче тијело како да се бори са стресом.

Основе адаптогена и ноотропика

Адаптогени су група биљака које традиционално користе ајурведска и кинеска медицина као помоћ организму у прилагођавању на стрес. Назив и потиче од њихове способности да "прилагоде" одговор тијела на различите стресоре. Ноотропици, са друге стране, представљају супстанце које се користе са циљем побољшања когнитивних функција попут меморије, фокуса и менталне јасноће.

стрес-посао

Здравље

Да ли стрес убрзава старење? Ево шта каже наука

Ове двије категорије се често преклапају, јер многи адаптогени показују и ноотропичка дејства. Ашваганда, на примјер, може истовремено смањити ниво стреса и побољшати концентрацију. То је чини идеалном за генерацију која жонглира са брзим темпом живота и сталним дигиталним надражајима.

Ашваганда као звијезда адаптогена

Ашваганда је постала један од најпопуларнијих адаптогена међу младима. Ова биљка, позната и као "индијска зимска трешња", користи се у ајурведској медицини већ хиљадама година. Данас је лако доступна у облику праха, капсула и чајева, а често се додаје у смутије и напитке.

Ашваганда се посебно цијени због своје способности да регулише ниво кортизола, хормона стреса. За младе који се суочавају са високим нивоом академског и професионалног притиска, ова биљка представља савршену, природну алтернативу симтетичким суплементима за смирење.

Реиши као "гљива бесмртности"

Реиши гљива с правом носи надимак "гљива бесмртности" због своје дуговековне употребе у традиционалној кинеској медицини. Ове гљиве се издвајају због својих моћних адаптогених својстава и способности да ојачају имуни систем.

Ilu-čokolada-010925

Здравље

Неколико коцкица тамне чоколаде сваког дана може умањити стрес

За младе, реиши представља холистички приступ здрављу. Доступне су у облику праха који се лако може додати у кафу, чај или биљно млијеко, што савршено одговара навикама генерације која воли да експериментише са функционалном храном. Карактеристичан горки укус реиши гљива најчешће се маскира додавањем у какао или разне латте мешавине.

Утицај на индустрију хране

Популарност адаптогена и ноотропика међу младима неповратно мијења цијелу индустрију функционалне хране. Брендови све чешће лансирају производе обогаћене овим састојцима, од енергетских барова са ашвагандом, до освјежавајућих комбуха напитака са реиши гљивама. Чак и традиционални чајеви сада долазе у иновативним верзијама са додацима адаптогена.

Ова биљна једињења представљају савршен спој древне мудрости и модерних потреба. Ипак, иако су природни, прије увођења било ког новог суплемента у свакодневну исхрану препоручује се консултација са љекаром, посебно уколико већ имате здравствене проблеме или узимате редовну терапију.



стрес

Ашваганда

koncentracija

