АТВ

04.03.2026

13:32

Бака Прасе оболио због стреса: Да ли ћу да преживим - не знам
Фото: Printscreen/Instagram

Јутјубер Бака Прасе открио је како је од стреса добио хеликобактерију и да тренутно пије четири антибиотика.

Бака Прасе обратио се пратиоцима и објаснио због чега га у посљедње вријеме нема редовно на друштвеним мрежама. Како је навео, суочава се са озбиљним здравственим проблемима изазваним стресом, након што му је запаљен аутомобил и против њега поднијета кривична пријава.

Током обраћања прочитао је питање једног пратиоца: "Осушио си се, једеш ли шта?".

Јутјубер је затим открио са чиме се бори.

hapsenje lisice

Хроника

Ухапшен тинејџер због бруталног убиства: Шрафцигером избо старицу

"Не једем, јако слабо, јер сам у проблему. Од стреса ми је скочила хеликобактерија и развалила ми је стомак. Већ десет дана имам опасне проблеме са стомаком и тренутно пијем четири антибиотика. Да ли ћу да преживим, не знам. Искрено се надам да хоћу. Баш сам на јакој антибиотској терапији и надам се да ћу да прегурам. Хеликобактерија не бира када ће да подивља и стално имам проблем, лијечим се и борим се", искрено је рекао јутјубер.

Он је истакао да је здравствено стање додатно погоршано великим стресом кроз који пролази у последњем периоду.

"Људи не капирају који стрес сам претрпео због аута, угрожености мог живота и људи око мене. Да ли ће неко нешто да уради мојој мајци, оцу или Милени и сваки дан се борим са тим", поручио је, преноси Информер.

