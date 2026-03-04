Logo
04.03.2026

12:11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

Пјевачица и инфлуенсерка Нивес Целзијус (44) недавно је најавила излазак новог спота за свој надолазећи дует под називом "Синкронија".

Иако још увијек скрива идентитет колеге с којим је снимила пјесму, обећава изненађење за своје фанове и најављује да ће спот бити један од најстраственијих икад снимљених у Хрватској.

Повратак на сцену и претходни хитови

Нивес Целзијус је прошле године освојила публику пјесмом "Је, бо’ме је!" коју изводи заједно с Прима Бандом. Прије тога, позната је по заводљивим и провокативним спотовима попут "Пила", гд‌је заводљиво пере аутомобил, те повратничком хиту "Мигни, намигни".

Нови дует и неочекивани спој

Нивес је нови сингл "Синкронија" коментарисала за 24sata: „Скривам идентитет партнера у пјесми, али биће изненађење јер смо неочекивани спој. Гарантујем да је то најстраственији спот икад снимљен у Хрватској.“ Фанови тако могу очекивати комбинацију страсти, глазбеног талента и визуално упечатљивог спота.

Пјевачица не скрива да воли изазивати и обожаватеље очаравати својим визуалима. Нивес је позирала у чипкастом доњем рубљу и халтерима, преко којих је навукла бијелу кошуљу, комбинујући сензуалност и стил.

