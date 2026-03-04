Шта се никако не смије остављати на гробљу?

Аутор:АТВ
Гробља имају своја специфична правила понашања. Оно што се правилима уљудног понашања подразумијева јесте да не смијете прљати гробље, бацати увело цвијеће, газити траву, гробна мјеста или оштећивати споменике. Али, нека правила можда и нисте знали: Гдје не смијете да палите свијеће? Шта да радите ако на даћу изнесете храну? Шта, и поред лијепе намере и јаке емоције, не смијете да дирате на касетама с урном...
Прво и основно правило тиче се радног времена. Гробља су отворене јавне површине, па је улажење и задржавање на гробљу потпуно слободно, али у радно вријеме и уколико због техничких разлога приступ привремено није онемогућен.
Дјеца млађа од 10 година не смију сама да улазе на гробље.
Када посјећујете гробље, не смијете да прескачете ограду, да газите зелене површине, ломите дрвеће, кидате цвијеће и зеленило...
Наравно, никако не бисте смјели да газите, прљате и скрнавите гробна мјеста и споменике. Гробови, ма у каквом да су стању, не смију да вам буду пречице, не само из разлога поштовања преминулих, већ и из безбједносних разлога.
Својим понашањем не би требало да угрожавате мир који се на гробљу подразумијева.
Можда гробље јесте некад и место погодно за шетњу, што је у реду и дозвољено уз поштовање свих споменутих правила, али никако није погодно мјесто за шетњу кућних љубимаца! Кућне љубимце не смијете уводити на гробље.
Забрањена је и вожња бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено посебном дозволом предузећа.
Простор не смијете да прљате.
Што се фотографисања тиче, није дозвољено професионално ангажовање без одобрења предузећа или особе која се стара о сахрани.
Није дозвољено продавање било какве робе без одобрења предузећа, односно предузетника, као и рекламирање производа и услуга, што подразумијева каталошку продају, дијељење и остављање на видним мјестима визит карти, флајера и слично...
У капеле не смијете да улазите ван времена одређеног за сахрану.
Када посјећујете гробно мјесто својих најближих, морате да водите рачуна о неким стварима о којима можда и нисте размишљали.
Паљење свијећа није дозвољено изван кућишта за свеће. Што се тиче хране, ако је, како то неки обичаји налажу, чак и изнесете на гробље, након обреда понесите је са собом. Остављање хране није дозвољено.
У розаријуму и колумбаријуму не смијете изводити било какве додатне грађевинске радове (импровизоване жардињере, камене плоче са сликама, кандила и др.), као ни да садите биљке око касета розаријума.
И на самом гробном мјесту не бисте смјели да монтирате жардињере, клупе, кандила, кућишта за свијеће, ограде уколико то није предвиђено скицом надгробног споменика, преноси Телеграф.рс.
Немојте, без дозволе управе, да садите никаква стабла око гробова и гробница (дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња).
