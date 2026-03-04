Срушила се пјешачка стаза у Шпанији: Има мртвих, трага се за несталима

Извор:
Танјуг
04.03.2026
Пет особа је погинуло, једна је нестала, а једна је тешко повријеђена када се урушио пјешачки мост на плажи Ел Бокал у Сантандеру, у Шпанији.
Несрећа се догодила у уторак поподне, док је седам студената прелазило дрвену конструкцију, а жртве су пале у воду и на камење испод пјешачког моста, преноси портал Диарио.
Како се наводи, дрвена конструкција моста је попустила и сломила се из непознатих разлога, а полицајци који су први стигли на место догађаја обавјештени су да двије особе леже лицем надоле у мору, 25 метара од обале и да се пет других води као нестало.
У акцији претраге учествовао је велики број спасилаца и ватрогасаца из Сантандера и околних мјеста, као и припадници полиције. Због великих таласа, акција претраге за несталом особом је отежана.
Ел Бокал је плажа која се налази даље од урбаног подручја Сантандера, а несрећа се догодила на стази која води од светионика Цабо Мајор до плаже Ла Марука, на сјеверној обали града у Шпанији.
Пројект изградње низа дрвених конструкција и пешачких стаза, започет прије више од десет година, обустављен је због негодовања локалног становништва. Ипак, конструкције нису уклоњене иако су у лошем стању.
Five dead after wooden footbridge collapses as walkers fall onto rocks.— ꧁Astrid꧂ (@ALouiseLavalett) March 4, 2026
https://t.co/CTwToLjgW5
