Орбан: Формирана комисија за испитивање стања "Дружбе"

Извор:

СРНА

04.03.2026

12:26

Премијер Мађарске Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Мађарска је формирала комисију за испитивање стања нафтовода "Дружба" и захтијева да јој предсједник Владимир Зеленски дозволи да дође у Украјину, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Одлучили смо да формирамо комисију за утврђивање чињеница. Њен задатак је да процијени на терену стварно стање нафтовода `Дружба`. Захтијевамо да Зеленски дозволи нашим инспекторима да уђу у Украјину и прегледају нафтовод", рекао је Орбан у видео-снимку објављеном на "Иксу".

Иран експлозије

Свијет

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

Орбан је навео да је војска распоређена на 75 локација да би заштитила кључну енергетску инфраструктуру.

"Оно што се догодило са `Сјеверним током` никада не смије да се догоди овдје", нагласио је мађарски премијер.

Виктор Орбан

Дружба

