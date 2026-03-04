Орбан: Формирана комисија за испитивање стања "Дружбе"

Извор:
Мађарска је формирала комисију за испитивање стања нафтовода "Дружба" и захтијева да јој предсједник Владимир Зеленски дозволи да дође у Украјину, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Одлучили смо да формирамо комисију за утврђивање чињеница. Њен задатак је да процијени на терену стварно стање нафтовода `Дружба`. Захтијевамо да Зеленски дозволи нашим инспекторима да уђу у Украјину и прегледају нафтовод", рекао је Орбан у видео-снимку објављеном на "Иксу".
Орбан је навео да је војска распоређена на 75 локација да би заштитила кључну енергетску инфраструктуру.
"Оно што се догодило са `Сјеверним током` никада не смије да се догоди овдје", нагласио је мађарски премијер.
