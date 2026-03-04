Logo
НАТО оборио ракету Ирана која је ишла према Турској

АТВ

04.03.2026

13:15

Балистичка ракета
Фото: Tanjug/AP

Турско министарство одбране саопштило је да је из правца Ирана испаљена балистичка ракета која је ишла у правцу Турске.

Исту су обориле НАТО ваздушне снаге на простору изнад Источног Медитерана.

Према подацима дио пресретнуте ракете пао је на отворено подручје у региону Хатаја.

Према првим информацијама нема страдалих и повријеђених.

"Балистичка ракета, лансирана из Ирана је откривена док се кретала ка турском ваздушном простору након што је прешла ирачки и сиријски ваздушни простор, благовремено је дејствовала и неутралисала од стране елемената ваздушне и ракетне одбране НАТО-а распоређених у источном Медитерану", наводи се у саопштењу Министарства.

"Наша одлучност и капацитет да обезбиједимо безбједност наше земље и грађана су на највишем нивоу. Иако Турска подржава регионалну стабилност и мир, способна је да обезбиједи безбједност своје територије и грађана, без обзира од кога или одакле долази пријетња. Сваки корак предузет у одбрани наше територије и ваздушног простора биће предузет одлучно и без оклијевања. Подсјећамо вас да задржавамо право да одговоримо на сваки непријатељски став према нашој земљи", додаје се у саопштењу, преноси Телеграф.рс.

