НАТО оборио ракету Ирана која је ишла према Турској

Аутор:АТВ
04.03.2026
13:15
Коментари:0
Турско министарство одбране саопштило је да је из правца Ирана испаљена балистичка ракета која је ишла у правцу Турске.
Исту су обориле НАТО ваздушне снаге на простору изнад Источног Медитерана.
Свијет
Срушила се пјешачка стаза у Шпанији: Има мртвих, трага се за несталима
Према подацима дио пресретнуте ракете пао је на отворено подручје у региону Хатаја.
Према првим информацијама нема страдалих и повријеђених.
"Балистичка ракета, лансирана из Ирана је откривена док се кретала ка турском ваздушном простору након што је прешла ирачки и сиријски ваздушни простор, благовремено је дејствовала и неутралисала од стране елемената ваздушне и ракетне одбране НАТО-а распоређених у источном Медитерану", наводи се у саопштењу Министарства.
Градови и општине
Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''
"Наша одлучност и капацитет да обезбиједимо безбједност наше земље и грађана су на највишем нивоу. Иако Турска подржава регионалну стабилност и мир, способна је да обезбиједи безбједност своје територије и грађана, без обзира од кога или одакле долази пријетња. Сваки корак предузет у одбрани наше територије и ваздушног простора биће предузет одлучно и без оклијевања. Подсјећамо вас да задржавамо право да одговоримо на сваки непријатељски став према нашој земљи", додаје се у саопштењу, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
05
17
00
16
54
16
46
16
43
Тренутно на програму