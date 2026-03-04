Одгођена церемонија опроштаја од Хамнеија

Извор:
СРНА
04.03.2026
12:48
Коментари:0
Власти Ирана одлучиле су да одгоде церемонију опроштаја од погинулог врховног вјерског вође Алија Хамнеија, изјавио је предсједавајући иранског Савјета за координацију исламске пропаганде Мохсен Махмуди.
Он је навео да је церемонија одгођена како би се припремила "инфраструктура", пошто је огромно интересовање људи широм Ирана да учествују у том догађају.
Градови и општине
Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''
"Тај догађај је одгођен. Надам се да ће Савјет за координацију што прије издати саопштење са позивом да се пристуствује церемонији", рекао је Махмуди.
Он је раније данас најавио да ће вечерас у Ирану почети тродневно опраштање од Хамнеија.
Хамнеи, који је 37 година био вођа Ирана, убијен је у нападу на Техеран у суботу, 28. фебруара, заједно са више високорангираних иранских владиних и војних званичника.
Свијет
Сударила се два борбена авиона
Иранска Влада је истог дана прогласила 40-дневну националну жалост због смрти ајатолаха.
Најновије
Најчитаније
17
05
17
00
16
54
16
46
16
43
Тренутно на програму