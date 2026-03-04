Logo
Large banner

Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

Аутор:

АТВ

04.03.2026

12:39

Коментари:

0
Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

Путници из Џеде данас су слетили на Међународни аеродром Сарајеву и том приликом су говорили о ситуацији у Уједињеним Арапским Емиратима.

Вахид Дервиш за медије је изјавио да је ситуација у Саудијској Арабији мирна, одлична.

Бил Гејтс

Свијет

Бил Гејтс позван на саслушање у вези са случајем Епстајн

- Нема никакве ванредне ситуације, панике. Нисмо били у страху. Овај свијет је свакако до сутра, тако да смо обавили све оно што смо хтјели. Људи долазе у Саудијску Арабију ко да се ништа не дешава – каже Дервиш.

Адис Агибабић је истакао да није имао страх.

- Да није било друштвених мрежа не би ни знали. Ситуација се одвија сасвим нормално. Није смањен број ходочасника. У Џеди кад смо били никаква тензија. Не би примјетили да нема проблема у свијету да није било друштвених мрежа. Доле овај дио гдје смо ми били, Мека, Медина, Џеда, све уреду. Морали смо промијенити авиокомпанију – каже он за медије.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Хрватска пооштрава мјере: Ево ко је на удару

Менсур Чехајић из Какња дочекао је кћерку на Међународном сарајевском аеродрому.

- Иза мене је једна непроспавана ноћ. Били смо у контакту, није била нешто напета ситуација – истакао је он.

Гази из Туниса је изјавио како није имао страх. Поменуо је да дошао у Сарајеву са супругом.

- Остаћу седам дана па ћу се вратити поново – истакао је он, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Saudijska Arabija

aerodrom

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вртић

Градови и општине

Радници вртића четири мјесеца без плате

21 ч

0
Слободан Јавор с митрополитом Јефремом и епископом Савом

Градови и општине

Градоначелник Приједора с митрополитом Јефремом и епископом Савом

1 д

0
Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ

Градови и општине

Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ

1 д

0
Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

Градови и општине

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner