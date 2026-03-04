Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

Аутор:АТВ
04.03.2026
12:39
Путници из Џеде данас су слетили на Међународни аеродром Сарајеву и том приликом су говорили о ситуацији у Уједињеним Арапским Емиратима.
Вахид Дервиш за медије је изјавио да је ситуација у Саудијској Арабији мирна, одлична.
Свијет
- Нема никакве ванредне ситуације, панике. Нисмо били у страху. Овај свијет је свакако до сутра, тако да смо обавили све оно што смо хтјели. Људи долазе у Саудијску Арабију ко да се ништа не дешава – каже Дервиш.
Адис Агибабић је истакао да није имао страх.
- Да није било друштвених мрежа не би ни знали. Ситуација се одвија сасвим нормално. Није смањен број ходочасника. У Џеди кад смо били никаква тензија. Не би примјетили да нема проблема у свијету да није било друштвених мрежа. Доле овај дио гдје смо ми били, Мека, Медина, Џеда, све уреду. Морали смо промијенити авиокомпанију – каже он за медије.
Регион
Менсур Чехајић из Какња дочекао је кћерку на Међународном сарајевском аеродрому.
- Иза мене је једна непроспавана ноћ. Били смо у контакту, није била нешто напета ситуација – истакао је он.
Гази из Туниса је изјавио како није имао страх. Поменуо је да дошао у Сарајеву са супругом.
- Остаћу седам дана па ћу се вратити поново – истакао је он, преноси Аваз.
