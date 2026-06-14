Огласио се Пологош: Апсолутна неистина да сам ударио жену

Аутор:АТВ
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Апсолутна неистина да сам ударио жену икада у животу. Нападнут сам од пет чланова породица, мислим по смишљеном сценарију и то на промоцији филма о легендарном генералу Горану Сарицу Сари, рекао је Зоран Пологош, одборник НДП-а у Скупштини града Требиња
Како смо писали, синоћ се догодио тежак инцидент у требињском Дому младих, а сада се о свему огласио о Пологош.
"Апсолутна неистина да сам ударио жену икада у животу. Нападнут сам од пет чланова породица, мислим по смишљеном сценарију и то на промоцији филма о легендарном генералу Горану Сарићу Сари.
Хроника
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Поводом неистинитих објава које су се појавиле након синоћњег догађаја, осјећам потребу да се обратим јавности.
Синоћ сам, без иједне утврђене чињенице и прије окончања било каквог поступка, представљен као насилник који је „свом снагом ударио жену песницом у главу“. Таква тврдња је апсолутна неистина.
Жалосно је што су појединци пожурили да пресуде и јавности представе само једну верзију догађаја као једину истину, иако постоје видео-снимци, свједоци и медицинска документација који ће показати шта се заиста догодило. Истина се не утврђује путем Фејсбук објава, политичких саопштења и јавних прозивки, већ на основу чињеница и доказа пред надлежним институцијама.
Посебно желим истаћи да објављивање оваквих неистинитих оптужби не погађа само мене, већ и моју породицу.
Пред јавношћу сам представљен као насилник који је ударио жену, што код сваког нормалног човјека изазива осуду, презир и згражавање. Такво етикетирање прије утврђивања свих чињеница озбиљно угрожава мој углед, достојанство и лични интегритет, али и безбједност и мир моје породице, која је ни крива ни дужна изложена притисцима, непријатностима и јавној осуди.
Такође одбацујем тврдње да сам наводно „глумио жртву“. Такве тврдње су не само неистините, већ и увредљиве, имајући у виду да сам управо ја задобио теске тјелесне повреде које су евидентиране медицинском документацијом, укључујући напрснуће кости руке. Покушај да се особа са евидентираним повредама представи као неко ко измишља или глуми представља грубо извртање чињеница и свјесно обмањивање јавности.
Једнако су неистините и тврдње да сам био пијан. Подвргнут сам алкотестирању које није показало присуство алкохола у организму. Упркос томе, у јавности су пласиране тврдње којима се покушава створити слика о мени као о пијаној и бахатој особи, иако за такве наводе не постоје никакви докази, нити сам икада био кавгаџија.
Не тражим ничију заштиту нити повлашћен положај. Тражим само да се истина утврди на основу чињеница и доказа, а не политичких интереса, личних обрачуна и унапријед донесених закључака.
Увјерен сам да ће надлежни органи утврдити шта се заиста догодило и да ће пуна истина изаћи на видјело. До тада одбацујем све неистините оптужбе и позивам све да сачекају чињенице и резултате званичног поступка", рекао је Пологош.
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