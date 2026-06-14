Ове биљке ће отјерати комарце од вашег дома

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нешто је посебно у љетним вечерима проведеним на тераси. Мирис цвијећа, лаган повјетарац и разговори који се отегну до касно у ноћ. Међутим, довољно је да се појави неколико упорних комараца па да уживање брзо постане борба против убода и непрестаног махања рукама.
Због тога многи посљедњих година траже природна рјешења која не укључују хемијске спрејеве и јака средства против инсеката. Добра вијест је да поједине биљке могу помоћи да тераса постане мање привлачна комарцима, а притом уносе боју, мирис и свјежину у простор.
Лаванда је једна од најпопуларнијих биљака за терасе и балконе, а разлог није само њен препознатљив изглед.
Њени љубичасти цвјетови и интензивна етерична уља стварају мирис који већина људи обожава, док га комарци не подносе. Управо због тога многи баштовани препоручују да се саксије са лавандом поставе у близини гарнитура за сједење, столова или лежаљки.
Осим што може допринијети одбијању комараца, лаванда уноси и медитерански шарм у сваки спољашњи простор.
Босиљак је незаобилазан у многим кухињама, али његова корисност не завршава се на тањиру.
Карактеристичан мирис ове биљке може помоћи да комарци заобилазе простор у којем расте. Зато није лоша идеја да неколико саксија држите на прозору, балкону или тераси током љета.
Најљепши дио приче је што ћете, осим потенцијалне заштите од инсеката, увијек имати свјеж босиљак за салате, тјестенине и друга омиљена јела.
Нана је још једна биљка која се често налази на листи природних савезника против комараца.
Њени листови ослобађају освјежавајућу арому која људима прија током врелих дана, док инсектима ствара мање пријатно окружење. Пошто расте брзо и не захтијева много његе, идеална је за гајење у саксијама.
Многи је саде управо на балконима и терасама како би спојили корисно и лијепо - природну арому и декоративан изглед.
Ако желите да њихов мирис дође до изражаја, стручњаци савјетују да их распоредите што ближе мјесту гдје проводите највише времена.
Саксије са лавандом, босиљком или наном могу се поставити уз сто, поред столица или у угловима терасе гдје се најчешће окупљате током вечери.
Иако ове биљке могу помоћи да комараца буде мање, оне нису чаробно рјешење које ће их потпуно елиминисати.
Најбоље резултате дају као дио шире заштите која укључује уклањање стајаће воде из саксија, канти и других посуда, као и коришћење мрежица или других превентивних мјера када је број комараца повећан.
Ипак, ако тражите једноставан и природан начин да тераса буде пријатнија током љета, ове три биљке свакако вриједи имати при руци, преноси Жена Блиц
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
16
59
16
54
16
51
16
30
16
28
Тренутно на програму